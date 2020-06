Cheila Franco é finalista do curso de Gestão de Empresa, da Universidade Lusíada. A jovem, natural de Torres Vedras, está a estudar há três anos na Lusíada e faz um balanço positivo da instituição e da experiência, que diz ter sido muito importante, pois fê-la "crescer em termos académicos e pessoais". Por isso, recomendaria a instituição a outros estudantes.

"Sim, recomendaria! Quando entrei na universidade, uma das primeiras coisas que me disseram foi ‘o teu currículo começa a ser construído desde o primeiro dia que entraste aqui!’ e é absolutamente verdade! Na universidade, podemos ter experiências incríveis, desde que estejamos dispostos a agarrar as oportunidades. A Universidade Lusíada, ao longo do ano, organiza várias conferências e workshops abertos a todos os alunos, que são momentos únicos de aprendizagem. Os alunos têm ainda a oportunidade de se envolver em várias áreas como os núcleos, a tuna, em equipas de desportos ou assumir cargos de delegados de turma e representantes de curso", conta Cheila Franco.

A jovem torriense diz que a Universidade Lusíada de Lisboa tem instalações ideais para que os alunos possam usufruir da vida académica da melhor forma.

"As salas são grandes, o que permite que os alunos tenham o seu espaço, e estão equipadas de modo que os professores lecionem com qualidade. Também existem espaços dedicados ao estudo como a biblioteca e o Espaço Lusíada", refere e continua: "Para momentos de convívio com os amigos, temos ao nosso dispor o bar, a sala de convívio ou até mesmo o jardim. Dentro da Universidade Lusíada, temos todos os recursos ao nosso dispor para fazer o curso da melhor maneira."

O curso

Em relação à licenciatura de Gestão de Empresa que está a frequentar, diz que gostou muito. "O plano de estudos da licenciatura é muito completo, abrangendo disciplinas de áreas mais específicas dentro da gestão como: Contabilidade, Gestão Financeira, Recursos Humanos, Fiscalidade, Gestão Comercial e das Vendas, Estratégia Empresarial ou Marketing."

Estas disciplinas dão oportunidade de conhecer um pouco sobre cada uma e dão bases para o que se irá encontrar no mercado de trabalho. "Na universidade, aprendemos as bases teóricas e, depois, o grande desafio é passar esse conhecimento adquirido para a prática." No que diz respeito aos estágios, na maioria dos cursos não estão integrados no plano de estudos.

"Porém, a universidade tem um gabinete de estágios e saídas profissionais que, ao longo do ano, nos vai informando das propostas de estágios e o aluno voluntariamente pode candidatar-se, naquele que mais lhe agrada. Desde o início da licenciatura, tive o objetivo de me candidatar a um estágio e, neste último ano, essa oportunidade surgiu. Assim, comecei a estagiar na Noerus, uma empresa de consultoria localizada em Algés."

Professores de excelência

Cheila Franco elogia o corpo docente da Lusíada, o qual está em perfeita sintonia e sabe o que é o mercado de trabalho atual e as suas exigências. Este conhecimento dos professores, muitos deles a exercerem no tecido empresarial nacional, contribuiu muito para o seu crescimento.

"O corpo docente é escolhido com grande rigor. Ao longo dos três anos de curso, tive a oportunidade de aprender com professores muito profissionais e competentes, o que contribuiu para enriquecer o meu conhecimento. Além de darem aulas, muitos deles estão a exercer em empresas, o que permite lecionarem com uma grande proximidade àquilo que acontece na realidade. É de salientar que existe uma grande disponibilidade dos professores para esclarecer dúvidas e ajudar-nos, no que for preciso."