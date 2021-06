Uma referência na hotelaria

O BBA em Gestão Hoteleira Global é um dos ex-líbris das universidades Les Roches, combinando o rigor académico com uma experiência profissional real, o que permite aos alunos aplicar os conhecimentos da formação e adquirir outros através de uma experiência concreta. Por isso, as expectativas para esta licenciatura, que começa em setembro, são "sempre altas", pois é mais uma formação que arranca para todos os alunos que "pretendem iniciar a sua carreira em gestão hoteleira ou como base para prosseguirem os estudos através de uma pós-graduação", começa por afirmar Pedro Martins, educational counselor Les Roches – Portugal.

Estas expectativas, realce-se, funcionam para a instituição, que quer estar um passo à frente na formação que proporciona, e para os alunos. "Pelo facto de este curso englobar conhecimento sobre funções operacionais essenciais, como F&B e rooms division, mas também outras disciplinas como marketing e vendas, contabilidade ou gestão financeira. E por combinar estas disciplinas com o desenvolvimento das competências pessoais que irão funcionar como bases distintivas dos grandes líderes. Os alunos criam um mindset próprio, mas que revela uma enorme paixão pelo mundo da hospitality."

Este curso, ministrado nos campus de Crans-Montana, Suíça, Marbella, Espanha, e Xangai, China, combina o rigor académico suíço com a componente prática. Dura três anos e meio e é completado por dois estágios internacionais nas melhores cadeias hoteleiras internacionais ou empresas em que o core business é o turismo.

Por outro lado - prossegue Pedro Martins -, há um investimento do corpo docente no desenvolvimento dos alunos, dotando-os de capacidades de empreendedorismo, inovação e liderança e gestão de crises, por exemplo. "Um dos grandes objetivos dos campus Les Roches é formar os líderes da indústria do futuro, os quais têm de combinar conhecimento teórico-prático com capacidades únicas que farão a diferença face aos desafios que o setor irá enfrentar nos tempos próximos."

Este BBA em Gestão Hoteleira Global oferece ainda várias especializações (Empreendedorismo, Desenvolvimento e Gestão de Resorts, Gestão Financeira em Hotelaria e Estratégias de Marketing Digital) e mobilidade internacional entre os campus da Les Roches, muito valorizada pela indústria.

Questionado sobre como funciona o ensino à distância neste BBA, Pedro Martins começa por responder que a Les Roches, enquanto instituição académica, prima pelo conceito presencial neste tipo de formação, principalmente porque a metodologia de ensino suíço dá enfoque ao chamado hands on – a componente prática de aplicação dos conhecimentos operacionais nas próprias instalações, bem como a aplicabilidade académica nos períodos de estágio.

Todavia, com a pandemia, o método de ensino a nível mundial acabou por sofrer uma reformulação profunda. "A Les Roches já oferecia alguns programas online ao nível da pós-graduação como o nosso Master Executive, mas as circunstâncias obrigaram a criar um programa com base no remote learning que se veio mostrar revolucionário nesta área: o Les Roches Connect." Este programa, é-nos explicado, consiste em fazer uma parte do curso em ensino à distância (os alunos recebem um package para aulas práticas, em suas casas, e seguem as aulas em streaming com os alunos que estão em regime presencial). As plataformas são superinterativas e recriam um quotidiano autêntico no campus (as aulas são lecionadas seis horas por dia cinco dias por semana). Também se pensou nas restantes atividades, projetos, apresentações, trabalhos em grupo, dando oportunidade, desta forma, a que os alunos Connect pudessem estar em permanente interação com todos os departamentos das escolas.

Mestrados

Da restante oferta formativa das escolas hoteleiras Les Roches, Pedro Martins destaca o Masters Executive in International Hotel Management, "reconhecido pela sua qualidade e excelência na formação dos profissionais no ativo". Na situação atual que o mundo atravessa, este programa tornou-se ainda mais atrativo porque oferece três modalidades de estudo, explica o educational counselor: presencial; blend, que combina o presencial e à distância; e online. Este mestrado destina-se sobretudo a profissionais da indústria que querem realizar um upgrade à sua formação original e com estas modalidades conseguem o equilíbrio entre a atividade profissional e a formação. Durante a formação, quatro ou seis semanas são passadas em Marbella, o que permite aos alunos experienciar o campus e todo o seu ambiente académico e atividades de lazer. E o mestrado em Marketing e Gestão em Turismo de Luxo, lecionado no campus de Marbella a partir de setembro.

Este é um mestrado particular que se destina a um nicho dentro do setor da hotelaria. "É um segmento que tem vindo a crescer e que a pandemia veio reforçar. Este master é dirigido a um aluno que já pode ter um background de formação em hotelaria e uma relação com a indústria, mas que deseja alargar a sua formação em Marketing e Gestão em Turismo de Luxo".