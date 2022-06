Uma carreira nas TI

No ano que comemora o 20º aniversário, a tecnológica portuguesa focada no desenvolvimento de sistemas multiplataforma críticos no suporte ao negócio Create IT pretende contratar mais duas dezenas de talentos especializados. O objetivo é atingir os 100 colaboradores até final do ano.

É boa ideia investir num curso superior em geral?

O conhecimento é sempre uma mais-valia e de forma geral o curso superior facilita o acesso a mais e melhores oportunidades. Desde que seja uma área que a pessoa tenha interesse, contribuirá sempre para o seu desenvolvimento. Investir na formação, seja académica, cursos profissionais ou outras modalidades, deve ser contínuo para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Quais as mais-valias de investir num curso na área das tecnologias de informação?

A área de tecnologias tem uma enorme empregabilidade, e abre portas para uma panóplia de opções profissionais. Um curso superior nesta área é sem dúvida um bom investimento, desde que naturalmente a pessoa goste e tenha vocação. Também é uma área transversal a vários negócios (retalho, medicina, financeiro, …), o que a torna ainda mais apelativa. A pandemia alavancou o investimento em tudo o que é digital e a consequente procura de profissionais. Por outro lado, os cursos superiores na área de tecnologias dão a base, ensinam a aprender e a pensar com fundamentos.

Que cursos devem ser tidos em conta pelo candidato?

Podem ser vários, um óbvio é o de Engenharia Informática, mas também outras engenharias que contemplem no seu currículo fortes componentes tecnológicas e de computação.

Quando está a contratar, que competências valoriza, além do curso?

Para além das competências técnicas e do potencial, é igualmente importante perceber se a pessoa se enquadra na cultura e nos valores da Create IT. Dependerá do perfil a contratar, mas ter competências comunicacionais, conseguir gerar empatia, ter boas características humanas e brio são algumas que valorizamos.