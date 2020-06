Ensino de qualidade elogiado internacionalmente, apoios sociais, reconhecimento do mérito dos melhores alunos e uma comunidade académica coesa. Estas são algumas das receitas que fazem da Universidade da Beira Interior (UBI) uma academia cada vez mais procurada por milhares de estudantes portugueses e estrangeiros.

Quem chega inicia uma experiência de ensino superior numa das melhores universidades jovens do mundo, segundo o ranking internacional da Times Higher Education, e num dos cursos estabelecidos há vários anos no panorama universitário português.

A estratégia da UBI tem-se baseado na ideia de que estudar numa universidade é uma experiência que ultrapassa a aprendizagem com um corpo docente altamente qualificado. Ao longo dos anos, construiu na Covilhã um ecossistema universitário completo para favorecer o sucesso académico dos alunos.

Desde a biblioteca e salas de estudo abertas 24 horas, sete dias por semana, a laboratórios atualizados; da rede de residências às unidades de alimentação; e das estruturas dedicadas e atividades culturais, e à prática desportiva. Neste âmbito, os estudantes podem praticar modalidades de competição nos nacionais universitários com vários campeões que estudam na UBI. Ou fazer manutenção no ginásio ligado à universidade.

Tudo isto numa cidade universitária, tranquila, segura e com custo de vida acessível, cuja dimensão média favorece o convívio entre os estudantes de várias culturas, docentes e investigadores. Consciente ainda dos custos que implica investir num curso superior, a UBI tem criado apoios ajustados a cada perfil, para que ninguém desista do sonho de investir na sua formação. Incluem-se nesta política o Fundo de Apoio Social (FAS) e o Programa Ser Solidário.



As bolsas +Superior e as bolsas de apoio social do Estado complementam os apoios disponíveis. E para os melhores candidatos existem os prémios de Excelência +UBI ou as Bolsas Santander Futuro, que vão contemplar ainda mais alunos no próximo ano letivo. Tudo para conhecer em www.ubi.pt ou na iniciativa "Os dias da UBI online", que está a decorrer até 23 de julho.

A UBI tem mais de 30 formações de 1.º ciclo ou mestrado integrado em cinco faculdades dedicadas ao ensino e à investigação nas áreas de artes e letras, ciências, ciências sociais e humanas, ciências da saúde e engenharia. Este ano, a novidade é a renovação do curso de Engenharia Civil, reestruturado em licenciatura de três anos.