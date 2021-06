UBI está em crescimento e atrai cada vez mais alunos

A Universidade da Beira Interior (UBI) é atualmente frequentada por mais de 8.000 alunos, um número simbólico que representa a maior comunidade estudantil num ano letivo, desde a sua fundação. Atingir esta marca é o corolário de uma estratégia de investimento em qualidade de ensino, investigação e restantes atividades associadas à vida académica, que têm feito desta universidade sediada na Covilhã uma das mais atrativas para os estudantes nacionais e internacionais.

No próximo ano, a UBI tem prontos para entrar em funcionamento novos cursos nos três ciclos de estudos e vai continuar a aposta forte na internacionalização, uma vez que foi uma das instituições nacionais selecionadas para o projeto Universidades Europeias.

Aeronáutica, arquitetura e psicologia são três áreas em que a UBI apresenta novidades na sua oferta formativa para 2021/2022, mantendo a qualidade reconhecida nos cursos existentes nas suas cinco faculdades: Artes e Letras, Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Humanas e Engenharia.

Além do ensino e da investigação reconhecidos em rankings internacionais, a UBI tem à disposição dos seus alunos apoios sociais e bolsas, instalações que permitem o trabalho académico e um ensino de proximidade que potencia o sucesso escolar. Tudo isto enquadrado numa cidade com as vantagens da localização em montanha, elevada segurança e com custo de vida acessível.

Nos próximos anos, estudar na UBI é também uma experiência europeia. Ao integrar o consórcio UNITA – Universitas Montium, os alunos vão fazer parte do projeto Universidades Europeias, que lhes permite participar num campus virtual com um modelo de intercâmbio inovador com academias de Espanha, França, Itália e Roménia.





