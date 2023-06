UBI aposta em novos cursos

A Universidade da Beira Interior (UBI) mantém, no próximo ano letivo, a preocupação de oferecer aos candidatos ao ensino superior cursos que são uma mais-valia na preparação científica e no plano das saídas profissionais.

Além do aumento do número de vagas, criando a oportunidade para que mais estudantes possam beneficiar do ensino de excelência que existe na Covilhã, o ano letivo de 2023/2024 fica marcado pela diversificação da oferta formativa, com três novidades nos cursos de 1.º ciclo: abre Engenharia Mecânica Computacional e volta a ter disponíveis Bioengenharia e Química Medicinal.

Com um total de 1.595 vagas disponíveis no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino ao Ensino Superior, distribuídas por 36 formações de 1.º ciclo e mestrado integrado, os candidatos podem escolher um dos cursos de excelência das áreas de Artes e Letras, Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Humanas e Engenharia, que correspondem às cinco faculdades da UBI.

Entre as diversas vantagens de estudar na UBI estão os custos mais acessíveis de alojamento, alimentação e transportes, comparativamente com os maiores centros urbanos, a que acresce a qualidade de vida que uma cidade de média dimensão como a Covilhã oferece.

A UBI é, assim, a universidade portuguesa onde a qualidade de ensino reconhecida internacionalmente se combina com condições de vida ideais para os alunos se dedicarem aos estudos e aproveitarem ao máximo a experiência académica.