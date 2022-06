UBI aposta em áreas inovadoras

A Universidade da Beira Interior (UBI) possui, neste momento, quatro novos cursos aprovados, o que a torna ainda mais atrativa para os candidatos. São três licenciaturas: Filosofia; Tecnologia e Produto de Moda Sustentável e Engenharia Mecânica Computacional e um mestrado em Finanças e Contabilidade.

Ao nível dos cursos não conferentes de grau, a universidade vai oferecer, já a partir do próximo ano letivo, diversas pós-graduações, entre as quais, as pós-graduações em Treino de Futsal; Materiais Fibrosos; Biotecnologia; Química Industrial e em Bioquímica. Para além destes, há mais de 130 ofertas de cursos de formação contínua ou livres, desenvolvidos em colaboração com a sociedade, na sua maioria com empresas, e ainda no âmbito do PRR, nas mais diversas áreas, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida e com atribuição de microcreditações.

Outros atrativos para escolher a UBI? "É uma universidade jovem, que se destaca entre as 200 melhores universidades jovens do mundo no ranking do Times Higher Education, lugar que lhe é atribuído pelo seu reconhecimento ao nível da qualidade de Ensino, Investigação e Transferência de Tecnologia", diz à sábado Helena Alves, vice-reitora para o Ensino.

A responsável destaca também o lugar da UBI na aliança de Universidades Europeias UNITA – Universitas Montium. Um universo com 160 mil estudantes, que permite a mobilidade e vivência académica nos campus académicos de cinco outras universidades europeias. Além disso, a Covilhã é uma cidade segura, que permite aos estudantes desfrutarem de uma vivência académica única e de uma qualidade de vida excelente, acrescenta.

A UBI é um polo de desenvolvimento no coração de Portugal. No sopé da serra da Estrela construiu em poucas décadas um ecossistema universitário completo para favorecer o sucesso académico dos alunos, que apoia com vários programas. O Fundo de Apoio Social (FAS) e o Programa Ser Solidário complementam as bolsas +Superior e as bolsas de apoio social do Estado, enquanto o mérito é recompensado com prémios de Excelência +UBI ou as Bolsas Santander Futuro.