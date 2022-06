Responder aos desafios do futuro

"Vivemos num mundo em que se afigura como central a evolução tecnológica, assim como o conhecimento do próprio ser humano enquanto ser biológico, mas também emocional e social. Pretende-se construir uma economia mais criativa e produtiva, procurando o bem-estar e conforto físico e psicológico, mas também a solidariedade, a interação social e a sustentabilidade da humanidade a longo prazo". Quem o afirma é Ferrão Filipe, vice-reitor da Universidade Portucalense (UPT).

Para responder a estes grandes desafios societais que enfrentamos e enfrentaremos no futuro, "é necessário formar e preparar os melhores profissionais e cidadãos", dotá-los de um vasto conjunto de "instrumentos e competências", salienta. É aqui que entra a UPT, uma universidade privada, de nome inspirador e campus na cidade Invicta, no polo universitário da Asprela.

A sua oferta formativa abrange as várias áreas do conhecimento que se apresentam como fundamentais para esse mesmo futuro. Cursos em áreas como Direito, Gestão, Marketing e Economia, Turismo e Gestão de Hospitalidade, Engenharia Informática e Ciência de Dados, Arquitetura e Urbanismo, Multimédia e Artes, Psicologia e Educação Social, e ainda o Curso de Engenharia e Gestão Industrial recentemente iniciado. A UPT oferece ainda três doutoramentos de excelência nas áreas do Direito, Gestão e Psicologia Clínica e Aconselhamento. O MBA em Gestão, os short masters e pós-graduações completam a oferta.

"A presença em todos os cursos do ativar de competências pessoais, tais como: liderança, comunicação, gestão de conflitos, criatividade, processo de tomada de decisão, para além das competências técnicas, assim como de uma forte componente prática, concretizada através do recurso a estudo de casos reais, simulações, vivências experienciais e forte ligação à comunidade", são razões suficientes para que a UPT, seja, nas palavras do Professor Ferrão Filipe, "a Sua Escolha Certa".