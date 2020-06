Qualidade da ESSA é reconhecida por todos

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) é um estabelecimento de ensino superior particular que começou a formar profissionais de saúde no âmbito da reabilitação em 1957, com a criação dos cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional e, posteriormente, do curso de Terapia da Fala, em 1962. O nível elevado do seu ensino tem sido reconhecido por avaliadores externos e pelos empregadores.

O ensino ministrado na ESSA é pautado por elevados padrões de qualidade, aceites internacionalmente, e caracterizado por um equilíbrio entre as componentes teórica e prática.

Outros fatores distintivos são o facto de a Santa Casa disponibilizar anualmente 30 bolsas de estudo à ESSA, comportando 100% de financiamento das propinas de frequência. E o facto de a ESSA deter uma vasta rede de locais de estágio, para além dos hospitais e estruturas de saúde e apoio social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

Fisioterapia

No que diz respeito à oferta formativa nas licenciaturas, a Fisioterapia na ESSA continua a caracterizar- se pela qualidade na formação dos alunos, para que a sua prática se enquadre nas atuais prioridades de saúde nacional, bem como na prática desenvolvida ao nível europeu. O plano curricular prevê estratégias de ensino e aprendizagem, com destaque para a aprendizagem em contexto real, através de estágios, em hospitais, centros de saúde, clínicas, clubes desportivos e centros de reabilitação.

Terapia Ocupacional

Quanto à Terapia Ocupacional, o reconhecimento deste curso da ESSA pela World Federation of Occupational Therapists constitui uma das várias garantias dos mais elevados padrões internacionais de excelência e rigor no ensino. Sempre atento à melhoria e atualização constantes do processo de ensino/aprendizagem, o departamento colabora frequentemente com diversas entidades e instituições de ensino superior, nacionais e estrangeiras, permitindo a troca constante de conhecimentos e experiências.

Terapia da Fala

Já a Terapia da Fala forma profissionais de saúde bem preparados e dotados com os conhecimentos e capacidades necessárias à avaliação e diagnóstico das diferentes perturbações da comunicação e deglutição e à elaboração e execução de programas de intervenção terapêutica. Sempre adequados à situação específica de cada paciente, quer sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Grande parte dos elementos do corpo docente desta licenciatura foram membros dos corpos diretivos da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala (APTF).

Oferta pós-graduada

Além da formação de 1º ciclo, os três cursos dispõem de uma vasta oferta pós-graduada, bem como de formação breve e formação contínua multidisciplinar como em Fisioterapia, com mestrados nas áreas de especialização de Musculoesquelética e Saúde da Mulher. Formação contínua associada às unidades curriculares do mestrado. Formação Breve Novas Tecnologias em Neurorreabilitação. Terapia da Fala: mestrado na área de especialização Motricidade Orofacial e Deglutição. Pós-graduação – Intervenção na Infância; pós-graduação em Supervisão Clínica. Cursos breves associados a unidades curriculares da pós-graduação – Intervenção na Infância. Terapia Ocupacional: mestrado na área de especialização em Integração Sensorial.

Parceiros e emprego

Registe-se que a média da taxa de empregabilidade da ESSA se situa nos 99,4% nos três cursos de licenciatura. No que toca às parcerias, tendo em vista auxiliar a empregabilidade futura dos seus estudantes, a ESSA detém mais de uma centena, nacionais e internacionais. E conta com o apoio das estruturas de saúde da SCML, em particular do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e do Hospital Ortopédico de Sant’Ana.



Através da SCML, faz parte da Advanced Health Education, um projeto pilar de formação dos profissionais de saúde, mas também de eventual recertificação e manutenção de competências técnicas e práticas para o exercício da profissão.



No Erasmus+ detém parcerias com 44 escolas e universidades, selecionadas rigorosamente, e participa em consórcios internacionais. Em relação ao próximo ano letivo, atendendo ao surto de covid-19, a ESSA recorda que os seus cursos têm, a par da teoria, uma componente prática significativa desenvolvida durante o plano curricular, mas também nos estágios externos durante os quatro anos da licenciatura.

Por isso, desde o início do surto, os diferentes órgãos competentes da ESSA têm trabalhado para corresponder às exigências do próximo ano letivo. Num ou noutro cenário, a ESSA adaptar-se-á às exigências do momento, como sempre fez ao longo da sua história.