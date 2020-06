O Instituto Superior de Educação e Ciências – ISEC Lisboa tem apostado num crescimento orientado pelas necessidades do país. O seu projeto de formação tem como principal objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho e fazer parte do seu crescimento, fomentando o sentido de cooperação e a consciência da dimensão social e solidária da cidadania.

"Em suma, a nossa principal missão é dar aos nossos estudantes formação científica, técnica, cultural, pedagógica, profissional e humana, preparando-os simultaneamente para os desafios atuais da globalização e do digital", explica Cristina Ventura, presidente do ISEC Lisboa. O que diferencia o ISEC Lisboa, e algo de que se orgulha, é a "exigência que orienta todos os parâmetros do processo de formação dos alunos e da relação de proximidade estabelecida entre o corpo docente e o estudantil".

"Essa proximidade entre professor e aluno é uma marca distintiva. O corpo docente, os seus níveis de qualificação, mas também a sua relação direta com os setores empresariais e o mundo do trabalho permitem-nos colocar todos os dias dentro da sala de aula os desafios reais com que várias empresas se debatem".

O que também distingue o instituto é o caráter prático e profissionalizante da sua formação. "Trabalhamos muito de perto com os empregadores e com o tecido empresarial e produtivo e adaptamos a formação e as competências a desenvolver nos estudantes às reais necessidades do mercado de trabalho."

As licenciaturas que os estudantes mais têm procurado no ISEC Lisboa são nas áreas de gestão hoteleira, educação básica, gestão aeronáutica e design e produção gráfica. Já nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, ou CTeSP, a maior procura tem sido verificada nas áreas de comunicação e marketing, marketing digital e desenvolvimento de produtos multimédia.

Registe-se que no próximo ano letivo a aposta de novos cursos vai para as pós-graduações nas áreas da cibersegurança e da proteção de dados e numa outra área muito procurada atualmente, que é a da inovação pedagógica: gamificação e ensino remoto.

Os cursos

O ISEC Lisboa dispõe de uma vasta oferta formativa, que contempla 18 CTeSP, 11 licenciaturas, sete mestrados e 10 pós-graduações. Esta oferta formativa está dividida por 13 áreas do saber: aeronáutica, comunicação & marketing, construção e reabilitação, design & multimédia, educação, energias renováveis, gestão autárquica, gestão financeira, hotelaria & turismo, optometria, proteção civil, segurança no trabalho e transportes e logística.

A internacionalização

Sobre a internacionalização do ISEC Lisboa, Cristina Ventura explica que "assume um papel determinante na estratégia de desenvolvimento, envolvendo toda a comunidade académica". "Neste momento, temos cerca de 40 instituições parceiras na Europa onde alunos, docentes e não docentes desenvolvem os programas de mobilidade." Também ao nível da CPLP e da América Latina são desenvolvidas parcerias e projetos conjuntos com o envolvimento de estudantes e docentes.



"Em 2019/20 cerca de 20% dos nossos estudantes são de nacionalidade estrangeira o que confere ao nosso campus um ambiente multicultural e global". Toda esta interação – refere a responsável – enriquece a bagagem cultural dos estudantes, que não precisam de sair do campus, ao mesmo tempo que são desenvolvidas "competências sociais e de respeito pela diversidade".

Os protocolos, um gabinete e uma rede

Questionada sobre de que forma a instituição ajuda os seus alunos ou antigos alunos a entrar no mercado de trabalho, a presidente do ISEC Lisboa recorda os vários protocolos com empresas de setores de atividade distintos, nos quais os estudantes têm a primeira abordagem ao mercado de trabalho.

"Além disso, o ISEC Lisboa dispõe ainda de um Gabinete de Inserção Profissional e da Rede Know How Know Now, uma plataforma de interação e proximidade entre empresas, associações profissionais e a academia. Em conjunto, estes dois serviços fazem a ligação entre o mercado de trabalho e os nossos alunos e antigos alunos."