Politécnico de Leiria: o mundo está à tua espera!

O Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria) está ao teu lado para dar o passo certo para o teu futuro. É uma instituição pública de ensino superior ao serviço da sociedade que forma os seus estudantes com valores de cidadania para as profissões de hoje e do futuro.

No Instituto Politécnico de Leiria, é possível encontrar formação de qualidade e orientada para o mercado de trabalho nas áreas de artes e design, ciência e tecnologia do mar, ciências empresariais e jurídicas, educação e ciências sociais, engenharia e tecnologia, saúde e desporto, e turismo. Com um universo de 13 mil estudantes, o Politécnico de Leiria promove 50 cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), 45 licenciaturas e mais de 80 cursos de mestrado e pós-graduação.

No Politécnico de Leiria vais encontrar um ambiente multicultural, sendo possível partilhar experiências com estudantes dos quatro cantos do mundo. São mais de 1.500 de 78 nacionalidades os estudantes que atualmente estudam no Politécnico de Leiria, números que demonstram a importância dada à internacionalização e que tornam a instituição num Campus Global.

O IP Leiria oferece aos estudantes diversos serviços de apoio. São disponibilizadas refeições a preços reduzidos nas cantinas, mais de 700 camas nas residências, e serviços médicos com consultas de várias especialidades. São ainda disponibilizados, de forma gratuita, serviços de apoio psicológico e de orientação vocacional.

Fomenta-se a prática do desporto através de diversas modalidades desportivas, bem como a participação em iniciativas académicas e culturais. Os estudantes podem candidatar-se às bolsas de estudo e aceder ao Fundo de Apoio Social ao Estudante (FASE®), que, em troca da colaboração voluntária em diversas áreas, fornece o apoio mais adequado às necessidades.

O Politécnico de Leiria proporciona uma experiência académica de qualidade, procurando desde o primeiro momento construir a rampa de lançamento para uma vida profissional de sucesso e realizadora, através de valores fundamentais, tais como a inclusão, a cooperação, a responsabilidade, a criatividade e inovação, e o espírito crítico e empreendedor.