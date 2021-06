Para uma vida superior

Por esta altura, milhares de alunos em Portugal estão a preparar-se para os exames nacionais e posterior ingresso no ensino superior. Os estudantes estão a trabalhar para o seu futuro. Com o objetivo de auxiliar os estudantes nesta fase importante da sua vida, fizemos este trabalho, tendo contactado universidades, faculdades, politécnicos, peritos do panorama educativo nacional e empresas de recrutamento especializado. Todos deram o seu contributo e o resultado é um especial esclarecedor, rico, diverso e que pode ajudar os alunos a tomar uma decisão informada.

Assim, nestas páginas, os responsáveis das instituições de ensino superior fazem uma antevisão do que vai ser o próximo ano. Falam-nos dos cursos que têm para oferecer, dos muitos programas novos que vão lançar, das instalações, do corpo docente, da internacionalização, da sua história, dos seus sucessos, do que os orgulha. Fala-se na primeira pessoa ou põem alunos a falar das instituições que frequentam ou do curso que estão a tirar.

Presidentes, diretores, coordenadores, professores, deixam também conselhos muito importantes para os estudantes que terminaram o secundário e estão indecisos, mas também para os que sabem o caminho que querem trilhar. E por falar em conselhos, não nos esquecemos de dar umas dicas aos estudantes, para que as candidaturas ao acesso ao ensino superior decorram bem.

O digital veio para ficar

Os desafios do ensino superior português também são abordados neste especial. Assim como as expectativas que cada um tem em relação ao próximo ano letivo. Neste sentido, uma das atuais realidades é que o que era o "novo normal" é agora só "normal". Estamos a falar do ensino híbrido ou online, que veio mesmo para ficar. As instituições prezam e preferem o ensino presencial. Mas estão preparadas para qualquer tipo de ensino. A transição para o híbrido ou para o digital foi apressada pela pandemia, mas resultou e hoje está instituída com êxito. Ou seja, mesmo que haja algum azar, como atrasos nas vacinações aos estudantes, as universidades, os politécnicos e as escolas estão preparadas.

"A experiência de adaptação ao ensino digital ou híbrido foi difícil, mas positiva. A via digital veio para ficar e será muito útil no futuro", vaticina Laura Ramos Lopes, coordenadora executiva da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Clara Raposo, presidente do ISEG, assegura que a sua escola está preparada para "soluções mais prudentes, híbridas – ou, até, online, se houver alguma má surpresa". "Mas temos a expectativa de, ao longo do ano, retomarmos uma vida muito mais presencial. Queremos muito que chegue o dia do grande abraço no ISEG!"

Quanto aos responsáveis da International House Portugal, informam que vão voltar ao ensino presencial no próximo ano letivo. No entanto, como o balanço das aulas online foi positivo, haverá também esta opção nas turmas de juniores, jovens e adultos. Algumas escolas pensam adotar o método híbrido.