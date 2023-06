Os conselhos de Cláudia Lima…

Aos 7 anos, Cláudia Lima é admitida na Escola de Arte Infantil do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, sob a orientação do conceituado pintor brasileiro Ivan Serpa. Em 1984, frequenta a Escola Internacional de Arte Decorativa de Aubusson em França com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Além da pintura e da escultura, a artista luso-brasileira começa, então, a dedicar-se à tapeçaria. Expõe em dezenas de lugares em todo o mundo.

Atualmente, no seu atelier trabalha quase sem parar, com o olhar posto na luz de Lisboa, única no mundo, e o pensamento na liberdade de ser ela própria. Aos jovens que se vão candidatar ao ensino superior apela a que saibam aproveitar as potencialidades da educação, cimento com que hão de construir o futuro. Um futuro em que sejam eles próprios, sem nunca abdicar dessa liberdade. Cláudia Lima deixa três conselhos.

1. Autenticidade

É muito importante que o candidato perceba a sua verdadeira vocação, sinta que a escolha está em sintonia com os seus interesses de vida e esteja pronto para dar o seu melhor ao mundo. Para a realização pessoal, é fundamental fazer o que gosta e seguir com o projeto que idealizou de livre vontade. A tarefa será mais prazerosa e ela fluirá com maior facilidade. O meu conselho é: sê fiel a ti próprio, tenta perceber o que de melhor flui de ti próprio.

2. Entusiasmo

Este sentimento vai ser a alavanca necessária para ultrapassar todos os obstáculos que a vida apresentar ao longo do teu percurso profissional. O entusiasmo produz a dose de alegria necessária para continuares sempre em frente, resistir e nunca desistires do projeto escolhido. Nunca sucumbires seja ao que for.

3. Confiança

O meu conselho primordial é este: seja qual for a escolha, importa é que estejas confiante e confortável na escolha que fizeres para a tua vida profissional. A escolha traz autoconfiança. E a autoconfiança vai permitir-te acreditar no teu verdadeiro potencial de intuição e criatividade para fazeres a diferença. No fundo, a proposta é saber que vais preparar-te para seres um profissional realizado e vires a somar na sociedade em que estás inserido. A confiança é um valor fundamental para estar presente em todos os momentos de dificuldade. Finalmente, confiança é sinónimo de coerência consigo próprio para não se enganar na escolha profissional e no sucesso a alcançar, seja ele qual for. Boa sorte!