O mundo do futuro está no conhecimento

O Politécnico de Leiria parte parte do mundo futuro, assente no conhecimento. Contribui para ele e impulsiona-o diariamente com o seu ensino e investigação. Tem um universo de 14.500 estudantes, promove 53 cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), 44 licenciaturas, mais de 80 cursos de mestrado e pós-graduação e um programa doutoral em Fabrico Digital Direto para as Indústrias dos Polímeros e Moldes, lecionado em associação com a Universidade do Minho.

O Politécnico de Leiria fomenta a prática do desporto através de diversas modalidades e promove iniciativas académicas e culturais. No vasto leque de serviços de apoio que oferece aos seus estudantes, destaque para as bolsas de estudo e o acesso ao Fundo de Apoio Social ao Estudante (FASE®), que em troca da colaboração voluntária em várias áreas, fornece o apoio mais adequado às necessidades dos jovens.

A inovação, o empreendedorismo, a proximidade às empresas e a internacionalização são outras vertentes importantes do Politécnico de Leiria. Lidera a universidade europeia Regional University Network (RUN-EU), iniciativa que pretende contribuir para o reforço da identidade europeia suportada pela inovação e pelo conhecimento, no âmbito do ensino superior, destacando-se a inovação pedagógica, os percursos curriculares flexíveis, os cursos curtos promotores de requalificação e qualificação avançada, bem como a criação de European Degrees.

No Politécnico de Leiria, vive-se um ambiente multicultural, sendo possível partilhar experiências com estudantes, professores e investigadores dos quatro cantos do mundo. São mais de 1.600 de 76 nacionalidades os estudantes a frequentar o politécnico, números que demonstram a importância dada à internacionalização e que torna a instituição num campus global.

