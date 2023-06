Quem escolhe esta Escola opta por uma forte tradição e cultura académicas. Caracterizamo-nos pelo rigor e pela estabilidade, mas estamos sempre abertos à inovação e ao futuro. A verdade é que a nossa cultura académica nunca deixa ninguém indiferente. No ISCSP damos sempre o nosso melhor para que cada estudante possa também dar o seu melhor". Quem o diz é Fernando Serra, vice-presidente para a Organização e Avaliação da Oferta Formativa da instituição.

Com uma história que remonta a 1906, o ISCSP é uma escola de ensino superior que tem por fim a formação graduada e pós-graduada, a investigação e a prestação de serviços à sociedade

no âmbito das ciências sociais e políticas. Integra a Universidade de Lisboa – a maior do país e a mais reconhecida universidade portuguesa nos rankings internacionais do ensino superior.

O ISCSP acolhe uma comunidade académica de cerca de 4500 pessoas: 3000 estudantes de licenciatura, 1000 estudantes de mestrado e doutoramentos, 350 estudantes em cursos de formação não conferente de grau académico e 300 colaboradores, entre docentes e não docentes.

"Há várias razões" para estudar no ISCSP, afirma Fernando Serra, adiantando razões relacionadas, entre outros aspetos, com a qualidade da sua oferta formativa e dos seus docentes, com a funcionalidade dos recursos que coloca ao serviço do ensino e da aprendizagem, ou com a preocupação com a transição para o mundo do trabalho.

"Os nossos estudantes têm um acompanhamento próximo na sua inserção profissional através do Serviço de Saídas Profissionais. Este Serviço auxilia no aprofundamento da relação entre os alunos e o mundo laboral, estabelecendo protocolos com instituições públicas e privadas, divulgando ainda ofertas de estágio e ou emprego", explica o responsável da Escola.

Oferta formativa

O ISCSP apresenta uma oferta formativa global de 75 cursos em diversos domínios das ciências sociais e políticas. A formação conducente à obtenção de grau contempla: 14 licenciaturas e 16 mestrados, entre os quais o "Advanced Development in Social Work– ADVANCES", um programa Erasmus Mundus, ministrado por um consórcio internacional que envolve cinco universidades europeias, cuja 3.ª edição o ISCSP coordenará a partir deste ano.

A oferta compreende também 10 doutoramentos lecionados em regime pós-laboral, sendo um deles o de Ciências da População, oferecido pela primeira vez em 2023-2024. Tanto este como os doutoramentos em Antropologia, Estudos de Género e Sociologia (OpenSoc) são ministrados em regime de parceria interinstitucional, o que é demonstrativo das redes académicas e científicas nas quais o ISCSP se encontra integrado.

Internacionalização e mobilidade

No ISCSP vive-se um ambiente marcado pelo cosmopolitismo e por experiências de internacionalização no âmbito dos programas de mobilidade como o Programa Erasmus. A instituição acolhe 830 estudantes estrangeiros distribuídos por 54 nacionalidades. "São muitos os estudantes internacionais que nos procuram, mas também muitos os estudantes nacionais que decidem enriquecer a sua formação estudando fora do país por um semestre ou dois, por exemplo. Em 2022, registámos 160 estudantes incoming e 107

outgoing", informa Fernando Serra. O Serviço de Mobilidade Académica garante um acompanhamento próximo e atento de cada situação, salienta. Neste domínio destaca-se ainda o contributo da Escola de Línguas e Linguagens do ISCSP, a qual oferece cursos de Português para estrangeiros com elevada procura e atratividade.

O ISCSP encontra-se localizado na orla do Parque de Monsanto, a maior zona verde da cidade de Lisboa, com acessos fáceis a partir de várias zonas da capital. Mais um argumento a somar a todos os outros.

Em jeito de remate, salienta Fernando Serra: "Como é costume ouvir-se na nossa comunidade académica: "Uma vez do ISCSP, para sempre Iscspiano!"