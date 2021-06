Mestrado Integrado em Medicina Veterinária marca a diferença

A Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL, vai lançar no próximo ano letivo o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV). A expetativa da Egas Moniz (EM) é que este mestrado seja uma referência e potencie o conhecimento, a investigação e o ensino em saúde animal e One Health, integrando o dinâmico Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz (CiiEM) e privilegiando o contacto com os parceiros, num esforço global, concertado e direcionado para o ensino de excelência. "É também expectável que, como nos outros cursos da EM, os graduados do MIMV sejam uma referência de competência, dedicação, motivação, vocação, empatia e profissionalismo", começa por dizer o coordenador do curso, Manuel Pequito.

De facto, são vários os fatores que distinguem este curso, que começa em setembro e será lecionado apenas em inglês. Manuel Pequito assegura que "em Portugal não existe alternativa equivalente a este MIMV" e explica porquê: o estudante assume um papel central na sua formação, sob estreita orientação tutorial baseada em problem based learning; pode customizar o seu percurso de aprendizagem; o modelo curricular é inter e transdisciplinarmente integrado; o ensino prático privilegia o bem-estar animal e valoriza o contacto com situações reais e o recurso a modelos e simuladores; e a proposta pedagógica, se bem que exigente, respeita tempos livres e valoriza o enriquecimento curricular em diferentes áreas, capacitando assim os futuros profissionais com competências e sensibilidades enriquecidas.



O MIMV vai ser lecionado nas reconhecidas infraestruturas de ensino de Saúde do campus da EM, no Monte da Caparica, que inclui agora uma clínica veterinária universitária.



Arranca em breve a construção de um novo edifício

Entretanto, é-nos explicado que se está a dias de iniciar o processo de construção de um edifício novo que incluirá hospitais de animais de companhia e equinos e laboratórios de ensino, investigação e competências clínicas.



As parcerias que enriquecem o MIMV



A EM promove acordos de cooperação para aproximar os estudantes da realidade do mercado de trabalho, potenciando a sua aprendizagem prática em contexto extramural e complementando a rede intramural de infraestruturas e serviços dedicados ao ensino prático.

Especificamente para o MIMV, a EM tem acordos com 72 entidades onde ocorrerão estágios e aulas práticas. Estes acordos cobrem a totalidade da atividade médico-veterinária, garantindo formação prática como valioso complemento da formação intramural. Estas parcerias cobrem todas as áreas clínicas, incluindo animais de companhia, exóticos, equinos e gestão de efetivos pecuários, saúde pública, higiene alimentar, inspeção sanitária, tecnologia dos produtos de origem animal e investigação.

As cooperações visam estimular uma relação dinâmica com o mercado de trabalho e focam-se no desenvolvimento de competências profissionais e na investigação aplicada aos desafios do mercado.



One Health



Baseada na interconectividade entre Homem, animais e ambiente, a abordagem One Health, na qual está ancorada este mestrado, visa a prática colaborativa, multissetorial e transdisciplinar na promoção, defesa e melhoria da saúde.

A EM pretende, assim, maximizar a investigação e comunicação e a respetiva articulação entre todos os seus domínios, contribuindo para uma visão atual e integrada da saúde.



Saídas profissionais

Cada vez mais os animais são importantes para os indivíduos e para a sociedade. "Os médicos veterinários cuidam da saúde e bem-estar dos animais de companhia, equídeos e espécies pecuárias, exóticas, silvestres e de zoo, intervindo em qualquer ambiente, quer seja urbano, rural, uma floresta tropical, um deserto ou o oceano", recorda Manuel Pequito.

Além dos cuidados de saúde animal – prossegue o coordenador do MIMV – os médicos veterinários têm outras responsabilidades, como garantir "a segurança dos alimentos e controlar a propagação de doenças, colaborando na vanguarda da proteção da saúde e do bem-estar públicos, na saúde pública, ambiente e na interseção entre a saúde animal e humana".

Concretamente, numa lista não exaustiva, a formação em Medicina Veterinária permite o acesso a:

Prática de clínica em animais de companhia, exóticos, silvestres e de zoo, equinos, ou espécies pecuárias, tanto generalista, como especializada;

Gestão de efetivos pecuários;

Nutrição e alimentação animal;

Inspeção sanitária;

Controlo de qualidade alimentar dos produtos de origem animal;

Higiene, tecnologia e segurança agroalimentar;

Saúde pública;

Biotecnologia e diagnóstico;

Investigação científica;

Ensino e formação.