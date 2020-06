A época de exames pode deixar os estudantes exaustos. O cansaço físico e mental aumenta entre os jovens por causa da alta exigência diária provocada pelas muitas horas de estudo, pelos elevados níveis de stress tão característicos deste período e pelos estímulos intelectuais constantes.

Todos estes fatores juntos comprometem a performance intelectual e o desempenho cerebral. Para quem não sabe se está em cansaço mental, explique-se que os sintomas a que se deve estar atento são a diminuição da energia e vitalidade física, a falta de concentração, o défice de atenção e a dificuldade em realizar certas tarefas comuns do dia a dia.

Então, o que fazer para aumentar o desempenho intelectual? Praticar exercício físico. Eliminar o consumo de álcool e tabaco. Melhorar os hábitos de alimentação. E relaxar e ter um ciclo circadiano regular. Explique-se que o ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, é o período de cerca de 24 horas sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia, sendo influenciado pela luz, temperatura, movimento das marés, ventos, dia e noite.

O ciclo circadiano regula a atividade física, química e psicológica do organismo, influenciando a digestão, o estado de vigília, o sono, a regulação das células e a temperatura. O consumo de suplementos alimentares com ingredientes específicos pode também ajudar a enfrentar o dia a dia, diminuindo a fadiga e melhorando a memória.

Por isso, existem diversas vitaminas e minerais que podem ser recomendados, como são os casos do ómega 3, do ginseng, do gingko biloba, da cafeína, da fosfatidilserina e fosfatidilcolina, das vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, zinco, magnésio e ferro, embora a lista seja mais extensa.

O suplemento alimentar certo

Fique a saber que é possível compactar todas estas vitaminas e minerais em MentalAction Estudantes, um suplemento alimentar com uma fórmula avançada, desenvolvido, especificamente, para este momento de estudo intenso, em que é preciso muito mais energia, concentração e memória.

O MentalAction Estudantes, note-se, ajuda na concentração, auxilia a memória, faculta mais energia e funciona como anti-stress. A concentração, por causa do ácido pantoténico, o qual ajuda a manter um desempenho mental normal e DHA, que contribui para a manutenção de uma normal função cerebral. Melhora a memória porque o ferro contribui para uma normal função cognitiva.

O acréscimo de energia provém das vitaminas do complexo B (B2, B3, B5, B6 e B12), vitamina C e magnésio, que contribuem para o normal metabolismo produtor de energia e para a redução do cansaço e fadiga. E o MentalAction Estudantes é um anti-stress porque contém vitaminas B1, B3, B6, B8, B12 e vitamina C, que contribuem para o normal funcionamento do sistema nervoso e para uma normal função psicológica.

Aconselha-se a utilização do MentalAction Estudantes a partir dos 14 anos. Como contém cafeína, estes comprimidos e cápsulas não devem ser tomados por crianças. Também devido à cafeína, desaconselha-se a utilização em mulheres grávidas ou a amamentar sem recomendação médica. Este estimulante cerebral é isento de glúten.



4 Medidas que podem contribuir para o aumento do desempenho intelectual

Praticar exercício físico Eliminar o consumo de álcool e tabaco Melhorar os hábitos de alimentação Relaxar e ter um ciclo circadiano regular