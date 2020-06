O Instituto Superior de Gestão (ISG) foi a primeira business school em Portugal, com uma clara aposta na diferenciação pela exigência e qualidade do ensino, que sempre soube aliar a academia à realidade empresarial, ou seja, unindo o saber pensar e o saber-fazer. A caminho de meio século de existência, a escola já formou cerca de 20.000 diplomados, entre licenciados, mestres e pós-graduados. "O ISG tem sabido acompanhar as grandes mudanças do sistema de ensino superior em Portugal e tem contribuído ativamente para o desenvolvimento de Portugal", afirma Miguel Varela, diretor do ISG.

Porquê escolher o ISG? Miguel Varela responde que o ISG tem "o ensino centrado no estudante, valorizando as suas soft skills". "É nossa missão formar bons cidadãos, com responsabilidade social, para além da óbvia formação técnico-científica (hard skills). Além disso, é uma escola que se distingue pela grande proximidade entre professores e alunos."

A oferta formativa do ISG está dividida em dois grandes segmentos: os cursos conducentes a grau académico (licenciaturas e mestrados) e a formação de executivos (ensino pós-graduado). A nível de licenciatura, oferece os cursos de Gestão, Economia e Gestão de Recursos Humanos. Nos mestrados, oferece Gestão do Potencial Humano, Marketing e Estratégia de Investimento e Internacionalização.

Existe uma forte aposta a nível da formação pós-graduada, de menor duração, nas áreas de gestão, marketing, recursos humanos, finanças, logística, projetos, entre áreas mais específicas como gestão hospitalar, gestão escolar, avaliação imobiliária, entre outras. Aposta-se também na formação para a Administração Pública a nível de FORGEP e CAGEP.

"Todos os nossos cursos são acreditados pela A3ES ou pelas respetivas entidades certificadoras específicas e são lecionados por reconhecidos académicos e profissionais da área respetiva. O SIGQ monitoriza a qualidade da nossa oferta formativa", explica.

Taxa de empregabilidade elevadíssima

Segundo as estatísticas oficiais, que podem ser consultadas no site infocursos.pt, a taxa de empregabilidade do ISG, a nível de gestão (dados oficiais disponíveis), é de 98,1%. De acordo com indicadores internos, a nível de formação avançada, a taxa é de perto dos 100%, o que traduz "o reconhecimento do mercado da qualidade" da formação do ISG.

Sobre as parcerias, o ISG tem "mais de uma centena" com empresas, associações e outras universidades. "No caso da inserção no mercado laboral, dispomos de um gabinete de estágios que procura colocar os nossos diplomados e também, a nível das licenciaturas, os alunos contam com um estágio/projeto no último semestre do seu curso."

24% dos alunos internacionais e aulas em inglês

No que diz respeito à internacionalização, o corpo discente do ISG é composto por 24% de alunos internacionais. "Dispomos de uma turma lecionada em inglês para alunos internacionais e alunos em mobilidade Erasmus. Temos taxas de mobilidade out bastante elevadas.

Existem turmas com taxas de mobilidade de cerca de 30%." Miguel Varela acrescenta que o ISG é igualmente procurado (mobilidade in) por alunos da Polónia, de Itália, Espanha, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, República Checa, Hungria, e não só. Também os docentes do ISG estão envolvidos em projetos internacionais. Quanto às expectativas para o próximo ano letivo no ISG, atendendo ao surto de covid-19, Miguel Varela recorda que o ISG foi proativo aquando do confinamento derivado da pandemia, transformando o seu modelo pedagógico para ensino b-learning.



"Cumprimos a 100% o calendário escolar previsto e os conteúdos programáticos de todas as unidades curriculares, tendo o corpo docente sido rápido na adaptação ao paradigma de ensino à distância, via plataformas online – Moodle e Zoom." Para 2020/2021 a escola está preparada para o modelo tradicional das aulas presenciais, mas se necessário, a qualquer momento, voltar às aulas online. "Aliás, alguma da oferta formativa do ISG não conducente a grau académico já é oferecida nesta modalidade para 2020/2021", informa.