ISCSP junta tradição e inovação

Tradição e inovação andam de mãos dadas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas ou ISCSP, como é conhecido. Criado em 1906 para formar quadros para o então ultramar, o Instituto é uma das mais reputadas Escolas de Ciências Sociais e Políticas do país e uma das 18 Escolas da maior universidade de Portugal e a mais distinguida em termos de rankings internacionais, a Universidade de Lisboa. O ISCSP-ULisboa afirma-se na capacidade de inovar e dar resposta à dinâmica da sociedade e aos seus desafios, mas também no rigor e na qualidade com que cumpre a missão de elevar a formação oferecida.

Através da sua oferta educativa, procura ser o exemplo de uma formação multidisciplinar e destaca-se pela variedade de temáticas dentro das Ciências Sociais e da Gestão de Políticas Públicas. O ISCSP-ULisboa prepara as gerações futuras com ferramentas fundamentais, para dar resposta aos desafios cada vez mais exigentes colocados por um contexto global onde a complexidade dos problemas é crescente e a capacidade de adaptação rápida se tornou uma necessidade.

Enquanto instituição centenária, com forte tradição de ensino e investigação na área das Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP-ULisboa oferece 14 licenciaturas em regime diurno e em pós-laboral, 16 mestrados e 9 doutoramentos nas mais variadas áreas científicas que compõem os diversos espetros da nossa sociedade. Na área da Administração Pública somos a mais antiga escola do país dedicada a esta área de estudos, com forte reconhecimento da Administração Pública e da comunidade científica.

O ISCSP-ULisboa inclui na sua oferta formativa pós-graduações e formação à medida com abordagens pedagógicas e programas altamente especializados, com vocações temáticas particulares nas áreas de Administração e Políticas Públicas, Estudos Políticos e Estratégicos, Estudos Sociais, Gestão de Recursos Humanos e Sociedade, Cultura e Media.

As melhores parcerias e ligações

Como Escola de referência, o ISCSP-ULisboa procura, segundo os seus responsáveis, os melhores parceiros para a prossecução de ações concretas que possam reforçar o posicionamento geoestratégico do Instituto, bem como as ligações de alto nível a outras instituições de referência.

O leque de instituições parceiras do ISCSP-ULisboa tem aumentado gradualmente, ano após ano, com enfoque especial no espaço lusófono, sem esquecer o resto do mundo e, em particular, o espaço europeu no qual tem um elevado número de parcerias e possibilidades de mobilidade.

A nível nacional, salientam os responsáveis, a cooperação desdobra-se em diversos níveis e com instituições de cariz diferenciado, algo que "robustece a capacidade do ISCSP-ULisboa em cooperar diversificadamente, mantendo sempre os padrões de qualidade e rigor".

O ISCSP-ULisboa continua a afirmar-se como uma referência no Ensino Superior, aliando tradição e inovação na preparação das gerações futuras.