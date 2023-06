ISCAC aposta em áreas inovadoras

Tradição, inovação, diversidade, proximidade, empregabilidade. O ISCAC não se consegue retratar em cinco palavras, mas as que aqui estão são fundamentais para compreender a sua importância. Herdeiro da centenária escola de comércio, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, que deu origem à sigla ISCAC, pela qual é conhecido, tem evidenciado uma evolução que acompanhou os tempos. Atualmente é uma escola de negócios de referência no centro do País, disponibilizando 10 licenciaturas (da original Contabilidade à estreante Ciência de Dados) e 13 mestrados (nas áreas financeira, RH, marketing, solicitadoria, tecnologias de informação e inteligência logística e gestão da cadeia de abastecimento) na área das ciências empresariais.

O ano letivo de 2023/2024 surge envolto em inovação. O expoente é a licenciatura em Ciência de Dados para a Gestão, que tem início em setembro. O novo curso “responde a uma necessidade do mercado de trabalho para a qual a escola está particularmente preparada, pois já tem há uma década um mestrado nesta área”, revela António Calheiros, vice-presidente do ISCAC.

No próximo ano, o ISCAC vai lançar outra iniciativa inovadora: Happy Generation – que inclui um processo de cocriação com os estudantes, que resultará numa nova disciplina. Objetivo? “Acompanharmos os estudantes no desenvolvimento de competências para a sua felicidade”, adianta. Outra iniciativa que chega à escola de Coimbra dá pelo nome de Business Skills.

Trata-se de um conjunto de formações extracurriculares que desenvolvem nos alunos competências transversais de que necessitam para as várias disciplinas e para o mercado de trabalho. “Falamos de competências como elaboração de CV, escrita de trabalhos académicos, gestão do tempo, gestão do stress, e muitas outras”, explica o professor.

António Calheiros destaca a “abordagem eminentemente prática” com que a Coimbra Business School | ISCAC prepara profissionais em áreas procuradas pelo mercado de trabalho, com “metodologias pedagógicas inovadoras” e “envolvimento com o tecido empresarial”, “desenvolvendo competências” que preparam os estudantes para os desafios atuais que vão encontrar nas suas futuras profissões.

Neste enquadramento, atrativos para escolher o ISCAC não faltam. Oferta educativa abrangente, corpo docente especializado e com experiência prática, e proximidade com o tecido empresarial que permite a realização de estágios, projetos e todo o tipo de interação que “prepara os estudantes para uma entrada mais rápida e fácil no mercado de trabalho”.



Na Coimbra Business School | ISCAC, os estudantes aprendem, segundo António Calheiros, as competências técnicas das áreas de formação em que se inserem, mas desenvolvem também competências comportamentais que lhes permitirão aplicar essas competências técnicas numa diversidade de contextos de uma forma mais eficaz. “Além de profissionais”, os estudantes aprendem “a ser pessoas completas”.

Em concreto, os jovens têm também a possibilidade de fazer mobilidades internacionais, de participar na Tuna Mista do ISCAC, de fazerem parte da júnior empresa (ISCAC Junior Solutions), de realizarem voluntariado através do gabinete de voluntariado (Voluntas), de terem parte ativa na organização de eventos académicos, sociais e lúdicos através da Associação de Estudantes.

Essencialmente, na Coimbra Business School | ISCAC, “os estudantes aprendem que são os atores principais na construção do seu futuro e que a sua proatividade é desejada, promovida e valorizada”.