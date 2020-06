Fundado em outubro de 1979, o ISAG – European Business School (ISAG-EBS) é uma instituição de ensino superior privada, localizada no Porto. Foi pioneiro na oferta formativa de nível superior no Norte de Portugal em áreas como a gestão de empresas e o turismo.

A preparação de milhares de estudantes para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas, com uma formação técnica e científica de nível superior, é a prioridade do ISAG-EBS, tornando-se uma das melhores escolas de negócios em Portugal. O ISAG oferece quatro licenciaturas – Gestão de Empresas, Gestão Hoteleira, Relações Empresariais e Turismo. E dois mestrados – Direção Comercial e Marketing e também Gestão de Empresas.

"As licenciaturas em Gestão de Empresas e Relações Empresariais são das mais procuradas, sendo que o interesse na formação ligada ao Turismo e Gestão Hoteleira tem crescido face ao desenvolvimento do setor em Portugal", explica Elvira Pacheco Vieira, diretora-geral do ISAG-EBS, acrescentando: "Os dois mestrados são também referências por terem associada uma elevada componente prática e por serem já muito reconhecidos no mercado de trabalho."

Quanto ao próximo ano letivo irá trazer uma diversidade ainda maior à oferta pós-licenciatura da escola, com temáticas atualizadas face às novas exigências do mercado, com o desenvolvimento das soft skills e o reforço do digital.



"As novidades passam por pós-graduações em Data Science and Business Intelligence, Gestão do Turismo e Hotelaria, Comunicação e Sustentabilidade, Estratégias e Modalidades na Educação 4.0 e ainda pela adaptação do MBA Executivo à realidade em que vivemos. Acrescem também ao nosso portefólio novos cursos de especialização em Design Thinking with Lego Serious Play, Leadership & Team Intelligence, NeuroMarketing nos Negócios e Gestão de Projetos".

InSchool Business

Questionada sobre por que razão devem os candidatos escolher o ISAG-EBS, Elvira Pacheco Vieira responde que "os estudantes têm acesso a uma formação de excelência, muito prática, e a um corpo docente altamente especializado". "O ISAG-EBS implementa nas salas de aula o modelo InSchool Business, realizando diversas atividades com empresas, análises de estudos de caso, sessões de mentoring e tutoriais individuais, seminários, workshops e visitas de estudo."

Mais recentemente – prossegue a diretora-geral do ISAG-EBS – a escola criou um projeto de desenvolvimento de soft skills, destinado a toda a comunidade académica de forma gratuita. "Contamos ainda com um ambiente multicultural (15% dos nossos estudantes são internacionais, oriundos de mais de 50 países) e uma forte ligação ao tecido empresarial, desde o início do curso. O ISAG-EBS destaca-se também pela sua escola-hotel, que lhe confere o título de única instituição de ensino superior no Porto com alojamento próprio no campus e que possibilita aulas laboratoriais."



Em relação à forma como o ISAG-EBS auxilia os seus alunos a entrar no mercado de trabalho, Elvira Pacheco Vieira aponta a oferta formativa dinâmica, inovadora e criativa, sempre alinhada com as reais necessidades do mercado de trabalho global. O modelo InSchool Business abre "portas para a integração em algumas das mais prestigiadas empresas nacionais e internacionais com quem a escola tem uma sólida rede de mais de 800 protocolos". "Desta forma, conseguimos apresentar uma taxa média de empregabilidade de 95%."

Ensino à distância foi consolidado

Sobre as eventuais mudanças que poderá haver no próximo ano letivo face ao surto de covid-19, a responsável afirma que a pandemia trouxe "importantes oportunidades para o ISAG-EBS, porque acelerou a revolução digital que se tinha iniciado há vários anos na instituição, com a transição gradual de diversas unidades curriculares para plataformas online".

"Consolidámos a aposta no ensino à distância, permitindo abrir novas portas a estudantes residentes no estrangeiro, mas também a profissionais que estão no mercado de trabalho e que tinham, até então, dificuldade em conciliar a sua atividade com a formação e a atualização de competências."