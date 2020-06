IH Portugal online com o mundo

A International House Portugal é atualmente constituída pelas escolas de Aveiro, Braga, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Porto, Torres Vedras e Viseu. As escolas lecionam cursos de inglês geral e inglês específico para empresas, exames internacionais, aulas individuais e cursos no âmbito do teacher training.

Todas as escolas são centros de exames da Cambridge Assessment English, realizando exames como o B2 First ou o C1 Advanced e lançando este ano o Linguaskill.

A IH Portugal destaca-se pela alta qualidade no ensino de línguas. Os seus cursos são concebidos tendo em conta as necessidades e as motivações dos alunos e ministrados por uma equipa internacional de professores altamente qualificados e experientes.

O conceito pedagógico da IH consiste numa metodologia assente na comunicação, preparando os alunos para o mundo real. Todas as escolas da IH Portugal são membros da International House World Organisation (IHWO), uma rede com 160 escolas em 52 países, reconhecidas e distinguidas mundialmente pela alta qualidade no ensino de línguas e pioneira na formação de professores.

Pré-inscrições estão abertas

Face ao surto de covid-19, desde o dia 17 de março que todas as aulas na IH Portugal estão a ser dadas online. As escolas conseguiram dar uma resposta rápida face à pandemia. De forma quase automática, as aulas de grupo, de empresas e individuais passaram a online.

Felizmente esta foi uma aposta ganha, graças à formação contínua do corpo docente da escola e constante atualização dos recursos tecnológicos e metodologias de ensino.

A IH Portugal continua a desenvolver formas de tornar a experiência de ensino dos seus alunos cada vez mais agradável e promissora. Dada a incerteza dos momentos que vivemos, sem saber como vai arrancar o ano letivo estatal, a IH Portugal entendeu iniciar o próximo ano letivo de forma online.

As pré-inscrições estão abertas para receber todos os que querem continuar a apostar na qualidade do ensino do inglês.

Para os estudantes do ensino superior o inglês é fundamental



A IH pode auxiliar um estudante que está ou vai para o ensino superior porque o crescente mercado de trabalho exige cada vez mais o inglês, em várias áreas do setor terciário.

Além disso, muitos dos cursos universitários já são ministrados em inglês, tais como os cursos de Economia e Gestão. Alguns mestrados têm como requisito prévio, pelo menos, o exame C1 Advanced.

Para estudar no estrangeiro, o inglês é essencial. Na IH não se ensina apenas inglês – preparam-se os jovens para a sua participação ativa e bem-sucedida num mundo globalizado. Além dos estudantes do superior, a escola dá formação a todos os que querem melhorar ou ativar o seu nível de inglês, desde crianças a seniores. O futuro fala inglês!