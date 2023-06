Há 54.036 vagas à espera dos candidatos

Vem aí o ano letivo de 2023/2024. Vai começar uma nova etapa na vida do estudante. Uma pequena minoria já saberá, por certo, o que quer estudar e onde, mas a maior parte dos jovens enfrenta o dilema de sempre: que curso? Que área? Universidade ou politécnico? Qual? Onde? A altura de fazer escolhas aproxima-se. Tudo é válido. E para te ajudar a responder a algumas perguntas e contribuir para uma decisão informada e consciente, a SÁBADO preparou este guia.

O Concurso Nacional de Acesso (CNA) é a porta de entrada no ensino superior público, usada pela maior parte dos jovens que terminam o secundário e prosseguem estudos. A edição para o ano letivo de 2023/2024 traz várias novidades. A primeira é o calendário. Foi antecipado. O concurso arranca este ano a 24 de julho e termina a 7 de agosto. As colocações da 1ª fase são divulgadas vinte dias depois, seguindo-se as fases dois e três, o que permitirá a conclusão do concurso a tempo de garantir o início da atividade letiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes. Não haverá jovens a perder aulas, como acontecia antes. A candidatura é, como sempre, efetuada através da plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e começa com o pedido da senha de acesso.

Em disputa no CNA existem 54.036 vagas, a que se juntam 697 nos concursos locais, feitos em cada escola superior, maioritariamente em cursos artísticos. No total, são 54.733 vagas à espera dos candidatos, distribuídas por 1.108 licenciaturas e mestrados integrados. No geral, as instituições públicas, que compreendem os segmentos universitário e politécnico, disponibilizam mais cursos e mais vagas do que no ano passado, o que aumenta o leque das escolhas.

De acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 2023/2024, a Universidade de Lisboa, a maior do País, oferece também o maior número de vagas: 7.424. Um total de 445 estão destinadas à licenciatura em Direito, que é o curso que abre o maior número de lugares em termos absolutos.

Os dados oficiais referem um reforço de 82 vagas nos ciclos de estudo com maior concentração de melhores alunos, que terão este ano acesso a um total de 5.006 lugares. Os cursos que visam a formação em competências digitais também saem reforçados, mais 2% do que no ano passado, somando 9.127 lugares disponíveis.

Também há uma subida de 12% das vagas nas licenciaturas em Educação Básica. Numa tentativa de mobilizar os jovens para uma profissão em crise, são mais 100 lugares à disposição daqueles que equacionam vir um dia a ser professores. Em Medicina, existem ao todo 1.541 vagas, mais sete do que no ano passado, das quais duas na Universidade do Minho e cinco na de Coimbra.

54.036

Os números com que o CNA arranca não são necessariamente aqueles com que termina. No passado, já aconteceu as vagas serem aumentadas para responder à elevada procura e às metas de qualificação definidas para o País.

1.108

Licenciaturas e mestrados integrados abrem vagas este ano

Datas a registar

As candidaturas à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso decorrem entre 24 de julho e 7 de agosto. A segunda fase realiza-se entre 28 de agosto e 5 de setembro. Já a terceira fase começa a 22 de setembro e termina a 25 de setembro.

Vagas para estudantes carenciados

Este ano foi criado um contingente destinado a estudantes carenciados economicamente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior balizou com a reserva de 2% para esse fim, o equivalente a duas vagas por curso, e todas as universidades e politécnicos aderiram.

Outra novidade é o alargamento à segunda fase do Concurso Nacional de Acesso do contingente destinado a candidatos emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes.