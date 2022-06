Formação para um emprego na área das TI

O ISTEC — Instituto Superior de Tecnologias Avançadas é uma escola de portas abertas para o mundo real. Especializada na área das tecnologias de informação e comunicação, com destaque para a informática e a multimédia, a instituição oferece uma formação muito prática, virada para as empresas. A sua metodologia afina-se na relação diária com estas e visa responder às suas necessidades.

O reforço desse posicionamento traduz-se no lançamento no próximo ano letivo de 2022/2023, de três novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), organizados em conjunto com as empresas que integram o mercado de trabalho. CTeSP em Desenvolvimento de Software, CTeSP em Design e Multimédia e CTeSP em Cibersegurança são lecionados em regime diurno ou pós-laboral e vêm enriquecer o portefólio da instituição que compreende licenciaturas, mestrados e pós-graduações.

Todos os cursos que o ISTEC ministra são na área das Tecnologias de Informação, Engenharia Informática, Engenharia Multimédia, Redes e Sistemas Informáticos, Informática de Gestão, Cibersegurança, Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Desenvolvimento de Produtos Multimédia e Design e Multimédia.

Atrair mais raparigas para a área

Para garantir este tipo de ensino assente no saber-fazer, o ISTEC privilegia a sua ligação às empresas por via de parcerias. Atualmente conta com mais de 200 parceiros nacionais e internacionais. “Da pesquisa científica à formação de profissionais altamente capacitados, passando por acordos para a criação de soluções específicas, a contribuição do ISTEC nestes campos é altamente reconhecida pelas empresas e organizações”, sublinha a escola, que aposta igualmente numa outra vertente: a internacionalização.

Nesse campo, o ISTEC lidera um projeto europeu que visa atrair mais raparigas para as tecnologias de informação, uma área cada vez mais valorizada e mais bem remunerada à medida que a transição digital avança na sociedade. O objetivo é diminuir o hiato entre homens e mulheres no acesso a oportunidades em TIC e Empreendedorismo.

O projeto é financiado pela Comissão Europeia através do programa Erasmus+ (Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação) e envolve, instituições de Espanha (CoEspai — Centre d’Estudis Politècnics) e Alemanha (FA Magdeburg), além do também português Instituto Politécnico de Santarém.

Em Portugal, as mulheres especialistas em tecnologias de informação e comunicação representam qualquer coisa como 16% das pessoas que trabalham em TIC, sendo somente 19% do total de diplomados nesta área. O País não é exceção. As necessidades europeias de recursos humanos qualificados rondam 900 mil, pelo que só com idêntico número de profissionais será possível garantir as competências necessárias para o desenvolvimento da economia baseada no conhecimento. Para lá chegar, o caminho só tem uma direção: fazer aumentar o número de mulheres que estudam e trabalham em TI.

O ISTEC está fortemente comprometido com este desiderato. Nesse sentido, o projeto europeu que tem em mãos, que, por outro lado, faz aumentar o seu protagonismo no setor ao nível de todo o continente, vai criando ainda mais oportunidades para os seus alunos e futuros profissionais.

200 parceiros nacionais e internacionais tem o ISTEC