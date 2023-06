Eu escolho a Universidade de Aveiro! E tu?

Investigar, aprender, ensinar, cooperar, inovar… E com essas missões marcar para sempre a vida de quem escolhe a Universidade de Aveiro e aqui vive intensamente experiências, emoções, amizades e amores. Eis o bilhete de identidade de uma das mais dinâmicas e inovadoras universidades portuguesas:

Oferta formativa

Numa academia que trata por tu todas as áreas científicas, das Engenharias, às Humanidades, passando pelas Artes ou pelas Telecomunicações e Informática, certamente que a Universidade de Aveiro tem o teu caminho. A Universidade de Aveiro tem à tua espera 2345 vagas disponíveis para o ano letivo 2023/2024 distribuídas por 53 licenciaturas.

Bolsas de mérito académico e prémios escolares

Os caloiros que escolhem a Universidade de Aveiro como primeira opção no concurso nacional de acesso e que têm uma nota de candidatura igual ou superior a 17,5 valores poderão receber uma bolsa no valor total da propina durante o primeiro ano. As bolsas são atribuídas anualmente, sendo que o número máximo a atribuir, em cada curso, corresponde a 10 por cento do número total de vagas abertas nesse ano. Mantendo a média, os estudantes contemplados podem beneficiar deste incentivo até ao final da licenciatura e do mestrado. Para além disso, os estudantes que se destaquem podem ser reconhecidos com a atribuição de prémios escolares.

Investigação

A excelência é uma das características das 19 unidades de investigação da Universidade de Aveiro que estrategicamente dão prioridade à transdisciplinaridade e ao estabelecimento de protocolos nacionais e internacionais em áreas chave como a Eletrónica e Telecomunicações, Materiais e Nanociências, Estudos do Mar, Ambiente e Educação. A investigação é, sem dúvida, um elemento estratégico fundamental assumido desde sempre pela academia como facilitadora das suas missões.



Bolsas de mérito desportivo

A Universidade de Aveiro atribui bolsas de mérito aos estudantes que se destaquem no desporto e que tenham sucesso académico. Os prémios, dependendo dos resultados desportivos alcançados, podem ir da isenção total ou parcial no pagamento de propinas até, caso o estudante participe nos Jogos Olímpicos, ao pagamento de uma bolsa de valor equivalente a 1,5 vezes o valor da propina nacional.

Bolsas de apoio

Suportado por receitas da própria Universidade, esta tem à disposição dos estudantes que atravessem dificuldades económicas, e que não estejam abrangidos pelos apoios estatais, um conjunto de apoios que pretendem contribuir para que ninguém deixe de estudar por razões financeiras. Já agora, no que aos apoios diz respeito, referimos também as mais de mil camas em residências universitárias que a Universidade dispõe a pensar em quem vem de fora de Aveiro.

Internacionalização

Um passeio pelos Campi da academia revela uma grande diversidade de caras, roupas, estilos… A Universidade de Aveiro está cada vez mais internacional, fruto do número de estudantes e de investigadores que, dos quatro cantos do mundo, batem à porta da academia todos os anos letivos. Hoje, entre os 15 mil alunos, a academia tem mais de 1300 vindos de mais de oito dezenas de países.