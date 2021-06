Estudar em património mundial da UNESCO

A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) não tem um cartão de visita, mas vários. Entre eles está o ensino ético-humanista que pratica, as instalações onde está instalada que fazem parte do património mundial da UNESCO ou o facto de possuir a melhor biblioteca jurídica do País, sendo frequentada por estudantes de todos os continentes e gozando de grande prestígio internacional.

A qualidade do corpo docente é outra das marcas distintivas da FDUC. "Competência, rigor, responsabilidade, abertura à inovação, respeito pela tradição, autonomia de pensamento e espírito crítico" estão entre os atributos que mais caracterizam os docentes, afirma Laura Ramos Lopes, coordenadora executiva da FDUC, acrescentando tratar-se de um corpo "experiente e qualificado, com especialistas em quase todas as áreas jurídicas, que ocupam cargos relevantes nas principais instituições jurídicas do País".

Registe-se que, para o ano letivo 2021/2022, a faculdade disponibiliza as licenciaturas em Direito, Administração Público-Privada e Direito Luso-Brasileiro, e ainda três cursos de mestrado: Direito, Administração Público-Privada e Jurídico-Forense. Além do curso de doutoramento e do curso de Jurisprudência. Todos os cursos são de "excelência". Não obstante, uma nota para a licenciatura em Direito Luso-Brasileiro, a primeira deste tipo na Universidade de Coimbra e no País. "Pretende-se formar juristas que respondam a questões que pressuponham conhecimento jurídico dos sistemas português e brasileiro, reforçando os importantes laços sociais, culturais e económicos já existentes entre os dois povos e países", explica Laura Ramos Lopes.

Além da nova licenciatura em Direito Luso-Brasileiro, em geral, é normal na FDUC a adequação do conteúdo dos cursos "às novas realidades e à evolução do pensamento jurídico". "A influência das novas tecnologias da informação e comunicação é objeto de estudo em várias disciplinas jurídicas e nos três ciclos de estudo", refere a coordenadora executiva.

Oito cursos tem a FDUC

3 licenciaturas

3 mestrados

1 doutoramento

1 curso de Jurisprudência