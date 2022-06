Egas Moniz cresce nas Ciências da Saúde

Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior. O nome faz uma homenagem ao único Prémio Nobel português da Medicina e diz praticamente tudo sobre este projeto educativo relativamente jovem, moderno, maioritariamente vocacionado para as ciências e saúde e em contínua expansão.

A cooperativa é uma instituição privada com dois estabelecimentos de ensino superior: Instituto Universitário Egas Moniz e Escola Superior de Saúde Egas Moniz, que em conjunto aportam diferentes ofertas formativas no que respeita aos ciclos de estudos. O foco de ambos é a área da saúde.

“Na saúde, principal área do saber em que formamos, é de particular importância a educação dos futuros profissionais para a melhoria da saúde na sociedade global, seja pela prestação de cuidados ou pela promoção e organização de iniciativas de incentivo ao aumento da literacia em saúde”, explica o Prof. Doutor José João Mendes, presidente da Direção da Egas Moniz.

Observando as tendências nacionais e internacionais e a evolução das competências demandadas pelo mercado, a Egas Moniz tem trabalhado indo ao encontro de um conceito realmente uniformizador denominado One Health. Prova dessa direção é o projeto do One Health Research Center, edifício inovador e que irá albergar investigação e ensino.

Com esta filosofia em vista, salienta José João Mendes, “procedemos a uma ampla expansão da oferta formativa e reestruturação dos ciclos de estudos previamente existentes, aliando as ciências humanas, o meio ambiente e, mais recentemente, as ciências veterinárias, impulsionando uma visão holística e integrada para a saúde e a sustentabilidade nestas três interfaces, vulgo ser humano, animal e ambiente”.

No vetor Investigação, a Egas Moniz tem apresentado uma publicação crescente de artigos em revistas indexadas com revisão por pares e elevado fator de impacto. Uma evidência deste facto é o posicionamento da EM em 1º lugar das Instituições Privadas em Portugal, e 9º no Ranking Geral Nacional, da SCImago, uma classificação de instituições académicas que têm atividade de investigação.

José João Mendes salienta o pioneirismo da instituição no País “numa diversidade de inovações biomédicas”, assim como a importância de pertencer a uma sociedade global e de manter uma ligação estreita com os nossos pares, sejam eles nacionais ou internacionais. “Esta ambição envolve um novo enquadramento urbanístico e social, que passará pela prossecução de diversos equipamentos que promovam e potenciem processos de inovação, de investigação e estabelecimento de negócios, complementado com meios residenciais, turísticos e de lazer.”

A Egas Moniz, fundada em 1998, tem como pilares o Ensino, a Investigação, a Internacionalização e a Responsabilidade Social, Corporativa e Ambiental e o lema “Fortalecer a Ponte entre a Egas Moniz e a Sociedade Global”.

“Formar, estimular e sensibilizar – sem esquecer que educar para os ODS implica aproximar a formação, a ciência e a cidadania”, salienta o presidente.

No seu aprazível campus da Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, os alunos internacionais perfazem aproximadamente 30% do total de estudantes, provenientes de uma trintena de países e dispondo de inúmeras oportunidades de mobilidade no âmbito do programa ERASMUS +. De destacar que uma das 14 sedes do Erasmus Student Network está sediada no Campus Universitário Egas Moniz.

BI

Campus: Egas Moniz existente: 6 hectares, 15.000m2 de área de implantação, mais 6.800m2 em fase de construção. Recente aquisição adicional de mais 13.000m2



Alunos: 2.669 alunos em ensino pré-graduado; 712 alunos em ensino pós-graduado



Docentes: 400



Cursos: 55