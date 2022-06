De olhos postos na próxima geração de líderes

Formar a “Próxima Geração de Líderes Inspiradores” é o propósito do ISAG – European Business School. O seu mote quotidiano. “O ISAG e o Ensino Superior, como um todo, devem proporcionar oportunidades para que todo o potencial destes jovens líderes e jovens profissionais se desenvolva”, afirma Joana Seixas, subdiretora do ISAG – European Business School.

A missão da Escola, adianta, “sempre passou por formar profissionais de excelência”, em várias áreas da Gestão, Ciências Empresariais, Turismo ou Gestão Hoteleira. “Há muito que a capacitação apenas teórica se mostrou insuficiente para fazer real diferença no mercado de trabalho e, por isso, o ISAG sempre garantiu uma forte integração da componente prática na aprendizagem”, justifica.

Porém, o mercado vai apontando novas necessidades: a par do conhecimento académico (teórico e prático) mostra-se imprescindível que os futuros profissionais desenvolvam fortes competências humanas de liderança, de trabalho em equipa, de criatividade. Além disso, as novas gerações querem ver reconhecida a sua capacidade de “inspirar, de liderar, de defender as suas causas e, através delas, gerar mudança na sociedade” à sua volta.

O ISAG tem parcerias com 800 empresas e instituições de ensino em Portugal e mais 60 países.

“Ouvindo e conjugando as necessidades destes dois lados – do mercado e dos jovens -, toda a formação do ISAG – European Business School está cada vez mais pensada para que o percurso académico de cada estudante seja trabalhado como um todo, entre conhecimento teórico, conhecimento prático e desenvolvimento humano”, adianta a Subdiretora da Escola.

O ISAG – European Business School dispõe de vários “trunfos” perante os jovens estudantes: A componente académica, a proximidade ao mercado de trabalho, as parcerias internacionais, sem esquecer as atividades paralelas à academia. Joana Seixas destaca o corpo docente altamente especializado, a oferta formativa inovadora, lecionada de forma prática, com currículos atualizados em permanência e ajustados às exigências do mercado.

Modelo In School Business

“O mercado de trabalho é, aliás, parte integrante da aprendizagem (modelo In School Business), já que empresas e profissionais de referência integram aulas abertas, workshops e estudos de caso que mostram aos estudantes as melhores práticas nas suas áreas de estudo, proporcionando ainda momentos de networking determinantes no futuro profissional”, adianta.

A proximidade ao mercado de trabalho traduz-se em oportunidades de estudo e estágio, a mobilidade ajuda a abrir novos horizontes. Para garantir que os seus alunos podem beneficiar de ambas, o ISAG assegura parcerias com 800 empresas e instituições de ensino em Portugal e mais 60 países de todo o mundo, onde os estudantes encontram oportunidades de enriquecimento curricular e pessoal de grande relevo.

As parcerias internacionais fazem do ISAG um campus multicultural, com 15% dos estudantes a chegarem de mais de 40 países. Esta vertente de internacionalização e globalização, diz Joana Seixas, “é sentida igualmente ao nível académico, pois a oferta formativa está cada vez mais pensada para preparar futuros profissionais que consigam atuar tanto no seu país como em qualquer parte do mundo”.

O ISAG proporciona ainda aos seus estudantes várias atividades paralelas à Academia (como a ISAG Running Team) e também um acompanhamento muito próximo do seu percurso, através de áreas dedicadas ao desenvolvimento pessoal (Gabinete de Apoio ao Estudante) ou à empregabilidade e transição para o mercado (Career Office).

De referir, por último, que o ISAG garante, na globalidade das suas áreas de ensino, uma taxa de empregabilidade de 95%.