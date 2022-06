Conselhos de Rita Spider aos candidatos

Cresceu numa escola de Dança e Ginásio, podendo dizer-se que começou a dançar mal se susteve em pé. A paixão pela dança levou-a às melhores escolas da especialidade em Inglaterra, Estados Unidos da América, França, entre outros países. Coreógrafa e bailarina, Rita Spider integrou a equipa do Cirque du Soleil no espectáculo Michael Jackson The Imortal World Tour e brilhou no programa de talentos Aqui há Talento, Achas que sabes Dançar? É um dos maiores talentos da sua geração.

1 - Espírito livre

Disponibilidade para tudo o que a Faculdade tem para oferecer. Aproveita ao máximo o conhecimento que te vai ser oferecido, desfruta das novas pessoas que vais conhecer, mergulha nos novos espaços como quem voa pelo... espaço. São tempos novos, desafiantes os que tens pela frente. Aprende, investiga, observa, dá asas à imaginação, em suma, mantém-te livre.

2 - Viagem

A Faculdade não é um problema para ser resolvido, mas sim uma realidade a ser experimentada. E não há idade para o fazer, embora na juventude a disponibilidade seja maior, o que permite tirar maior partido da viagem que vais agora empreender.

3 - Hábitos

Tal como Alexandre o Grande bebia conhecimento da sua biblioteca de Alexandria, também nós poderemos fazê-lo na faculdade, criando novas metodologias e arranjando ferramentas úteis para o nosso dia-a-dia

4 - Partilha

A partilha de conhecimentos entre todos é extremamente importante ser constantemente alimentada. Costuma dizer-se que o saber não ocupa lugar, pelo que aproveita bem a oportunidade que agora surge de estudares no ensino superior. Ganha conhecimento amplo sobre a área que escolheste. Fará toda a diferença na tua vida futura. Conhecer é viver, partilhar é enriquecer.

5 - Encontros

A faculdade é um local onde podemos experimentar inúmeros caminhos, onde não existe certo nem errado, apenas um mundo infinito de possibilidades. Todas as portas e janelas estão abertas para o mundo. Aproveita o encontro com esta nova realidade e parte ao encontro de outros encontros!