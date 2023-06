Atrativos de estudar no ISAG

A grande mais-valia do ISAG – European Business School para os jovens estudantes é a riqueza da experiência que o ensino superior proporciona, marcada por uma multiplicidade de oportunidades dentro e fora do campus. “Isso traduz-se, desde logo, na componente académica”, afirma Elvira Pacheco Vieira, diretora-geral do ISAG – European Business School, destacando o corpo docente altamente especializado, a oferta formativa inovadora, lecionada de forma prática, com currículos atualizados em permanência e ajustados às exigências do mercado. “O mercado de trabalho é, aliás, parte integrante da aprendizagem, já que empresas e profissionais de referência integram aulas abertas, workshops e estudos de caso, proporcionando momentos de networking determinantes no futuro profissional”, adianta.

Esta proximidade ao mercado de trabalho abre portas ao nível de estudo e estágio que são parte fundamental do percurso de um estudante. O ISAG conta com mais de 900 empresas e instituições de ensino parceiras em Portugal e em mais de 64 países dos cinco continentes, onde os seus alunos encontram oportunidades de enriquecimento curricular e pessoal. Estas parcerias, por outro lado, fazem do ISAG – European Business School um campus verdadeiramente multicultural, já que 15% dos estudantes chegam de mais de 40 países. “Esta vertente de internacionalização e globalização é sentida igualmente ao nível académico, pois a oferta formativa está cada vez mais pensada para preparar futuros profissionais que consigam atuar tanto no seu país como em qualquer parte do mundo”, explica Elvira Pacheco Vieira.

O ISAG proporciona ainda aos seus estudantes uma diversidade de experiências que complementam o currículo académico e um acompanhamento muito próximo do seu percurso, através de áreas dedicadas ao desenvolvimento pessoal, o Gabinete de Apoio ao Estudante, ou à empregabilidade e transição para o mercado de trabalho: o Career Office.

Formar líderes

A diretora-geral do ISAG – European Business School lembra que “há muito que a capacitação apenas teórica se mostrou insuficiente para fazer real diferença no mercado de trabalho e, por isso, o ISAG sempre garantiu uma forte integração da componente prática na aprendizagem”. Nos dias de hoje, porém, há novas necessidades. “A par do conhecimento académico mostra-se imprescindível que os futuros profissionais desenvolvam fortes competências humanas de liderança, de trabalho em equipa, de criatividade, entre outras”, recorda. Além disso, salienta, “estamos perante uma geração que quer ver reconhecida a sua capacidade de inspirar, de liderar, de defender as suas causas e, através delas, gerar mudança na sociedade à sua volta”.

Ouvindo e conjugando as necessidades destes dois lados – do mercado e dos jovens –, o ISAG – European Business School tem, segundo a diretora-geral, a sua formação “cada vez mais pensada para que o percurso académico de cada estudante seja trabalhado como um todo”, entre conhecimento teórico, conhecimento prático e desenvolvimento humano.