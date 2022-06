Abre a porta ao futuro

Em breve, os portões do secundário terão ficado para trás. Vem aí um novo capítulo da tua vida: o ensino superior. A altura da escolha começa a aproximar-se e representa um grande desafio na vida do jovem. Que área escolher? Que curso? Que universidade? São muitas as perguntas, algumas de difícil resposta para quem tem de decidir.

Com este guia, a SÁBADO pretende ajudar a esclarecer algumas das dúvidas que ameaçam tirar-te o sono. Damos-te a conhecer uma boa parte da oferta formativa existente, analisamos as tendências de evolução da procura, recrutadores e empregadores dão-nos o seu testemunho, apontando novas tendências e competências para o mercado de trabalho.

O Concurso Nacional de Acesso é a via para entrar nas universidades e politécnicos públicos em Portugal. Desenvolve-se, por norma, em três fases. Na primeira fase, as vagas são distribuídas por um contingente geral e por contingentes especiais destinados aos candidatos das Regiões Autónomas da Madeira e Açores, emigrantes portugueses e familiares que com eles residam, portadores de deficiência física ou sensorial, militares que prestam serviço efetivo em regime de contrato e atletas de alta competição. O número de vagas a abrir em cada curso em cada instituição de ensino superior é divulgado anualmente com o Guia de Candidatura. As vagas fixadas são colocadas a concurso na 1.ª fase. As vagas sobrantes transitam para as fases seguintes.

A candidatura é feita online, no site da Direção-Geral do Ensino Superior. O primeiro passo para o ano letivo 2022/2023 já começou a ser dado com o envio das senhas para acesso ao sistema de candidaturas online através da plataforma da DGES. Se a senha de acesso ainda não apareceu como validada no teu email, deverás ver essa situação na tua escola.

Recomendamos-te que consultes amiúde o site da DGES, no qual é feita a candidatura online, e em que surge afixada toda a informação relevante sobre o processo. Também poderás recorrer ao Uniarea, comunidade de referência na área da educação liderada por Davis Gouveia, um jovem especialista na matéria que responde às questões dos candidatos.

Por outro lado, se vais concorrer a uma instituição de ensino privado ou à Universidade Católica, a candidatura é realizada junto de cada universidade. Terás, então, de procurar informação diretamente, pois as condições e os prazos variam de instituição para instituição.



Seja qual for a tua opção, boa sorte!

Concurso Nacional de Acesso 2022/2023

De 25 de julho a 8 de agosto

Apresentação da candidatura à 1.ª fase



12 de setembro(2)

Divulgação do resultado da 1.ª fase



12 a 23 de setembro(2)

Apresentação da candidatura à 2.ª fase



30 de setembro(2)

Divulgação do resultado da 2.ª fase



7 a 11 de outubro(2)

Apresentação da candidatura à 3.ª fase



16 de outubro(2)

Divulgação do resultado da 3.ª fase







(2) Estas datas carecem de confirmação