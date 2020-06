Foi pedido a Manuel Fontaine, diretor da Faculdade de Direito – Escola do Porto da Católica, que "mergulhasse" na história para recordar o que distingue a sua instituição. Manuel Fontaine anuiu, relembrando que a Faculdade de Direito da Universidade Católica foi a primeira a oferecer o curso de Direito no Porto e na região Norte, no ano de 1978. Caracterizou-se, desde essa altura, pela qualidade do corpo docente e pela exigência e personalização do ensino, cultivando a proximidade entre docentes e estudantes.

Com o dealbar do milénio, a faculdade abraçou uma postura de inovação que a leva a criar programas que facilitam a adaptação dos seus estudantes ao ensino superior (programa TES – Transição para o Ensino Superior).

Estes programas também desenvolvem neles competências transversais (programa ADN Jurista) e competências práticas forenses (Práticas Processuais), que promovem a construção de um perfil internacional (International Law Programme), que permitem uma especialização aprofundada em áreas do direito (oito áreas de especialização do mestrado) ou que apostam numa combinação interdisciplinar (dupla licenciatura em Direito e em Gestão e mestrado em Direito e Gestão). Tudo redunda em taxas de empregabilidade superiores a 95%.

Licenciatura em Direito e dupla licenciatura em Direito e em Gestão

Com este historial e também a aposta na inovação, não surpreende que as candidaturas à licenciatura em Direito da faculdade tenham "evoluído num sentido sempre crescente, tendo praticamente duplicado desde 2013".

Quanto às candidaturas para a dupla licenciatura em Direito e em Gestão têm corrido igualmente bem, caracterizando-se pelo elevado nível dos candidatos. Mas porque se deve fazer esta dupla licenciatura? Quais as vantagens?



"A dupla licenciatura é adequada para estudantes que querem desenvolver um perfil mais abrangente de formação e não se querem concentrar numa única área científica. Tem a vantagem de garantir uma formação aprofundada em cada uma das áreas abrangidas (em Direito e em Gestão), do que resulta a obtenção de dois diplomas de licenciatura, a possibilidade de acesso a todas as saídas profissionais de ambos os cursos e uma vantagem competitiva naquelas profissões em que se requer a combinação de conhecimentos jurídicos e de gestão", explica Manuel Fontaine.

No que toca à internacionalização, é um objetivo estratégico da faculdade. "Tem vindo a ser realizada através de parcerias com numerosas faculdades de Direito estrangeiras, por intermédio da captação de um número crescente de estudantes estrangeiros regulares, sobretudo dos países de língua portuguesa, e de estudantes em mobilidade, mais de países europeus, e visando a inserção em redes de investigação internacionais."

A ter em conta

Antes de um estudante se candidatar a um curso deve refletir bem sobre o que quer. Manuel Fontaine dá a sua opinião sobre este fulcral momento, aconselhando a escolha de uma licenciatura de "banda larga", que permita desenvolver conhecimentos sólidos numa determinada área científica, com a apreensão rigorosa da metodologia própria dessa área.

"Só depois – ao nível do mestrado ou de outra formação pós-graduada – deve procurar afunilar, especializando-se num nicho procurado, em determinado momento, pelo mercado de trabalho, e potenciando assim a sua empregabilidade."

É que, prossegue o responsável da Faculdade de Direito – Escola do Porto da Católica, "a realidade social e económica é muito volátil, e os empregos disponíveis em certo momento histórico podem desaparecer". "Se tal acontecer, a formação sólida e de banda larga obtida na licenciatura ajudará o profissional a especializar-se noutro nicho e potenciará a sua empregabilidade a longo prazo."