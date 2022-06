A possibilidade de estudar com bolsa no privado

É um incentivo. Os estudantes que ingressem na Universidade Lusíada poderão beneficiar do Prémio de Mérito. O prémio, atribuído no ano da matrícula e da primeira inscrição, aplica-se tanto às licenciaturas como aos mestrados integrados. O jovem com média de candidatura ao ensino superior de 16 ou mais beneficia de um desconto de 60% na propina do curso em que se matriculou. Se a média de candidatura for igual ou superior a 14, a redução será de 40%.

Fundada em 1986, a Lusíada é uma das mais antigas universidades privadas portuguesas, uma referência histórica no movimento que impulsionou, consolidou e valorizou o ensino privado no sistema universitário em Portugal.

Ricardo Leite Pinto, vice-chanceler da Universidade Lusíada, salienta a “proximidade entre professores e estudantes de forma a possibilitar uma integração mais completa dos novos alunos na universidade, promovendo ao mesmo tempo metodologias pedagógicas viradas para o acompanhamento direto e personalizado dos estudantes”. Em segundo lugar, aquele responsável destaca “a manutenção de um espírito académico muito particular, reconhecido em sucessivas avaliações externas, identificado com os valores da Universidade Lusíada”.

A Universidade Lusíada tem centros universitários em Lisboa e no Porto e um polo essencialmente tecnológico em Vila Nova de Famalicão. A sua oferta formativa é vasta e privilegia a estabilidade, com um total de 23 licenciaturas ao dispor dos jovens candidatos. Compreendem desde as áreas mais tradicionais, como Arquitetura, Direito, Economia, Gestão, Relações Internacionais, entre outras, até às áreas mais inovadoras, caso do Design, Criminologia, Jazz e Música Moderna e Políticas de Segurança.

No geral, a universidade privilegia a formação universitária completa com foco na empregabilidade. O Gabinete de estágios e saídas profissionais é uma peça fundamental no apoio aos futuros recém-licenciados. Aposta, diariamente e ao longo de todo o ano, na divulgação (aos seus alunos e diplomados) de propostas profissionais e de estágios nas áreas de estudo ministradas na universidade, em estreita colaboração com empresas e instituições das mais diversas áreas. Em concreto, apoia os alunos na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas de emprego; —promove workshops temáticos; e promove a presença de empresas no campus.

Por outro lado, um conjunto de convénios e parcerias com diversas entidades permite aos alunos da Lusíada usufruir da oportunidade de aceder aos programas de intercâmbio internacional como o Programa Erasmus+ e os Programas de Mobilidade Extracomunitária e vivenciar assim os benefícios da internacionalização.

Campus moderno

A Universidade Lusíada do Porto cumpriu no ano passado o sonho de “morar” em instalações próprias. O novo edifício em Aldoar, nas imediações da avenida da Boavista, é um dos mais modernos e aprazíveis campus para estudar em Portugal. Os 17 mil m2 de área total incluem seis anfiteatros, 30 salas de aula convencionais, a aula magna, na qual cabem 300 pessoas, um auditório com 200 lugares e mais quatro de 100 lugares para aulas teóricas, bem como vários gabinetes e laboratórios dedicados à investigação científica. O campus está equipado com muita tecnologia, espaços de lazer e uma biblioteca.