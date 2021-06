A Lusíada é sinónimo de sucesso

Estudante do terceiro ano do curso de Direito, Afonso Nobre diz que escolher a Universidade Lusíada foi "uma decisão fácil". Explica, ponto por ponto, porquê, começando na localização privilegiada e na qualidade das instalações, acrescentando que o plano de estudos é "completo e equilibrado".

O jovem, que estuda no polo de Lisboa, prossegue e conta que o corpo docente é uma "mais-valia, preparado e capaz", conseguindo trazer aos alunos um enorme conhecimento, mantendo um nível de exigência alto. Os professores são também "extremamente acessíveis", procurando sempre impulsionar o rendimento dos alunos e tornar as aulas "o mais participativas possível".

Não poupando elogios à instituição que frequenta, Afonso diz que o ambiente que se vive é muito bom e o espírito de entreajuda está sempre presente. "A solidariedade que vemos entre os colegas de diversos anos, diversas turmas e diversos cursos é enorme. Todos procuramos ajudar-nos uns aos outros", assegura.

O estudante de Direito destaca as "elevadíssimas" taxas de empregabilidade de todos os cursos da universidade e afirma que "os empregadores veem os licenciados da Lusíada como alunos de excelência, preparados para serem trabalhadores da maior competência, bem formados, aliando essas características à parte humana e social, que é tão essencial no mercado de trabalho e no decorrer da vida de cada um". "Um aluno formado na Universidade Lusíada possui todas as ferramentas para ser muito bem-sucedido na sua vida profissional, social e humana", afiança.

Para auxiliar os estudantes a entrarem no mercado de trabalho, existe o gabinete de estágios e de saídas profissionais. Afonso informa que a universidade tem um conjunto de acordos e convénios extenso, que ajudam o aluno a conseguir estágios. Qualquer aluno, em qualquer altura, pode contactar o gabinete e saber as opções que tem, a que estágios se pode candidatar e ser guiado ao longo do processo de procura de um emprego.

"Evoluí como pessoa"

À questão como está a decorrer o curso, Afonso faz um balanço "positivo" do seu percurso, dado que adquiriu um conjunto de conhecimentos essenciais para o seu futuro como profissional. Mais: "Sinto que evoluí como pessoa e desenvolvi um conjunto de capacidades essenciais, como a oralidade, o à-vontade para falar para grandes grupos e a escrita, as quais, seguramente, me vão ajudar agora e sempre."

Sobre o que diferencia o curso de Direito da Universidade Lusíada, passa, sobretudo, pela "qualidade do ensino, aliado a uma grande exigência por parte de todo o corpo docente". E, claro, a já supracitada proximidade com o professor, que permite ao aluno aprender e crescer como futuro jurista. "É-nos dado todo um conjunto de ferramentas que nos permite acabar a licenciatura e tornarmo-nos profissionais exímios."

A experiência do online e híbrida

A pandemia obrigou as universidades a adaptarem-se rapidamente a outros modelos de ensino que não o presencial. Afonso Nobre teve aulas online durante o período do confinamento geral e fala numa experiência nova e difícil. Mas recorda que o bom trabalho da universidade e do corpo docente permitiu aos alunos "manter o seu rendimento académico numa altura muito difícil para todos". Afonso relembra também que foi oferecida ajuda aos alunos que não tinham os meios para assistir às aulas online, "sendo disponibilizados portáteis, auscultadores, ratos ou Internet móvel aos alunos que precisassem". Em relação ao sistema híbrido, que está e esteve em funcionamento, as salas foram "preenchidas com novos equipamentos, que permitem a transmissão das aulas com qualidade".