A escola dos melhores

Esperança! Esta é a palavra que se ouve no ISEG – Universidade de Lisboa quando se fala do próximo ano letivo. Na escola, que tem mais de um século de existência, espera-se que 2021/2022 traga um "progressivo regresso a uma vida em 3D". "É provável que o ano comece ainda com máscaras e algum distanciamento social", antevê Clara Raposo, presidente do ISEG. Mas, admitindo um cenário de vacinação generalizada e eficaz, ir-se-á assistir a um sucessivo aumento do número de pessoas em sala, em auditório e ao ar livre no campus. A dean explica que tendo em conta as instalações e a tecnologia instalada, o ISEG está preparado para fazer, a qualquer momento, o switch do online e "à distância" para um modelo híbrido ou para 100% presencial. "Vamos gerindo expectativas da melhor forma. O importante é garantir a segurança e a aprendizagem de todos. Temos esperança de em 2022 já podermos ter uma experiência completa de vida universitária, que inclui o contacto humano e a socialização", afirma Clara Raposo.

As estrelas da “companhia” e as novidades

O ISEG tem uma oferta rica e enorme de licenciaturas, mestrados e pós-graduações. E há novidades para o próximo ano letivo. Nas licenciaturas, a escola mantém o seu pacote-estrela, com Economia e Gestão (em português ou inglês), com Finanças em inglês e com MAEG (Matemática Aplicada), que é a licenciatura do País que tem tido a mais alta média de entrada nas áreas de economia e gestão.

Nos mestrados, o ISEG estreia Law&Management na Universidade de Lisboa em parceria com a Faculdade de Direito. Seguem para a segunda edição os Masters em Management, em Accounting e em Data Analytics for Business. O popular Gestão e Engenharia Industrial passa a inglês já em 2021. Ao todo, uma oferta muito variada: 20 mestrados, 11 em inglês e nove em português.

Já nas pós-graduações, existe um leque alargado e enorme experiência na conceção destes programas. Em 2021, a escola tem previstas três novas pós-graduações em formato blended: Applied Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Science & Business Analytics e Gestão Empresarial. Temos também uma nova pós-graduação em Liderança e Gestão de Equipas.

Clara Raposo não se esquece de destacar o ISEG MBA, que “está um luxo”, e os cursos executivos de curta duração, “muito cuidados e inovadores”.

Uma licenciatura ISEG é um ótimo cartão de visita

Questionada que cursos do ISEG recomendaria aos alunos que vão ingressar no ensino superior, e porquê, a dean responde que, para quem quer uma base muito forte em matemática e dados – para alargar o seu leque de escolhas no futuro –, “a licenciatura MAEG é o ideal, para aqueles que são mesmo dotados”.

Todavia, recorda, todas as licenciaturas são especiais. “Economia dá uma base de raciocínio fenomenal para qualquer mestrado ou profissão que venha a seguir. Finance permite adicionalmente uma dupla licenciatura numa reputada universidade europeia. Gestão aproxima os estudantes de uma realidade mais prática. Todos estes cursos são um grande início para a vida adulta. Uma licenciatura ISEG é um ótimo cartão de visita para qualquer mestrado a seguir e a empregabilidade é excelente”, assegura.

111 anos de sucesso

Indagada sobre o que diferencia a instituição de outras universidades, Clara Raposo relembra que, para além de serem a primeira escola – vão rumo aos 111 anos! –, são mesmo uma escola de primeiros: “Os maiores gestores, empresários e economistas portugueses passaram pelo ISEG.” “Temos orgulho na nossa imagem de marca de rigor quantitativo e somos, simultaneamente, uma escola que pensa nos outros.”

A dean conta que no ISEG cada aluno evolui de acordo com a sua personalidade, não se querendo formatar ninguém, mas sim dar a cada um a melhor visão e bagagem para a viagem que quer fazer a seguir no mundo da economia e da gestão. “Somos uma escola que ensina de verdade e que é humana de verdade. Alinhados com os Objetivos de Sustentabilidade da ONU, de forma genuína. Somos Open Minds e queremos que cada estudante tenha conhecimento e força para agarrar o futuro.”

