A aposta na internacionalização

As expetativas no ISAG – European Business School para o próximo ano letivo são as melhores! A escola apresentará novidades que, esperam os seus responsáveis, tenham impacto positivo na oferta formativa, na região Norte, no País e além-fronteiras.

"Em todos os níveis de ensino, continuaremos a reforçar a aposta na inovação, na digitalização e na internacionalização, incrementando a formação totalmente lecionada em inglês, abrindo, cada vez mais, as portas do ISAG a estudantes internacionais, que não dominam a língua portuguesa, dando a oportunidade de estudarem em inglês", explica Fernando Faria, subdiretor do ISAG.

Enquadrado no plano estratégico, ao nível da formação executiva, é lançado, este ano letivo, a ISAG Executive Academy, que, sob o mote "Think Digital. Think Global. Think Forward", vai trazer uma reformulação de imagem e de estruturação de programas dirigidos a profissionais que pretendam continuar a desenvolver competências académicas, que passam a estar organizados pelos níveis Diamond (MBA), Platinum (pós-graduações), Gold (cursos de especialização) e Silver (cursos de muito curta duração). Estão ainda a ser preparados novos cursos nas áreas digitais que serão pioneiros no País.

Licenciatura em Management

Os cursos lecionados em inglês vão desde a formação executiva às licenciaturas. Neste último caso, um bom exemplo é a licenciatura em Gestão (Management), a primeira que o ISAG lança a ser lecionada em língua inglesa, acompanhando a crescente globalização do ensino. "Está pensada para o desenvolvimento de quadros superiores, habilitados para o exercício de funções em diferentes contextos empresariais, que pretendam desenvolver uma carreira internacional ou criar o seu próprio negócio numa perspetiva internacional, respondendo aos desafios da globalização da economia e da internacionalização dos negócios", diz Fernando Faria.

Finanças Empresariais e Internacionais, Negócios e Inteligência Artificial e Marketing Digital são exemplos de unidades curriculares que transportam as componentes do digital e do internacional para a sala de aula, suportados num modelo de ensino-aprendizagem que recorre ao estudo de problemas reais, facilitando a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

Formar um gestor como um todo

Questionado se gostaria de destacar alguma pós-graduação ou MBA do próximo ano letivo, Fernando Faria começa por apontar o lançamento do MBA Executive Programme, também totalmente lecionado em inglês e em formato 100% digital. "Está focado no desenvolvimento de competências internacionais, de transformação digital e de liderança para formar um gestor como um todo. Comunicação, neurobusiness, ética, responsabilidade e sustentabilidade ou design thinking são algumas das áreas exploradas nas aulas, que decorrem de forma síncrona e assíncrona."

Já nas pós-graduações, as novidades passam pela Gestão do Turismo e Hotelaria, pela Organização de Eventos (gestão, planeamento, logística, comunicação) e pela Comunicação e Sustentabilidade.

Forte ligação ao mercado de trabalho

O ISAG diferencia-se pela sua "forte ligação ao mercado de trabalho", através do modelo de ensino In School Business, que dá a oportunidade aos estudantes de contactar com profissionais e empresas que transmitem boas práticas e inspiram através do seu exemplo. Mais: podem realizar estágios em Portugal e além-fronteiras, decisivos para uma entrada bem-sucedida no mercado. E o corpo docente é de grande qualidade e próximo dos estudantes.

"Destaco ainda a escola-hotel, que permite não só o alojamento de estudantes nacionais e internacionais como o ensino laboratorial para os estudantes dos cursos de licenciatura e técnicos superiores profissionais nas áreas do turismo e hotelaria", conclui.