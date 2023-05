WindFree™ combina inovação e eficiência

O processo de arrefecimento do ambiente das habitações nem sempre foi o ideal, sobretudo devido ao desconforto que pode ser causado pelo frio sentido diretamente na pele. Para corrigir isso, a Samsung otimizou essa experiência através da linha de ar condicionado WindFree™ que dispõe de milhares de orifícios que difundem o ar fresco de forma suave e uniforme por toda a divisão.



Este tipo de difusão de ar cria um ambiente de "ar parado" que permite aos seus utilizadores viver, trabalhar e relaxar confortavelmente num ambiente de ar condicionado, sem sentirem correntes frias.



A linha WindFree funciona com a abertura do painel frontal, após o qual o modo de fast cooling (arrefecimento rápido) arrefece toda a divisão de forma rápida e uniforme. Quanto à definição da temperatura, é alcançada no modo de arrefecimento rápido, com o painel frontal a fechar.

Além de melhorar o conforto da casa em termos de arrefecimento, a tecnologia WindFree tem um funcionamento inteligente através do conforto automático por inteligência artificial – analisa as condições e os padrões de utilização e, em seguida, ajusta automaticamente a temperatura; a temperatura também pode ser definida através do smartphone ou televisão através da aplicação SmartThings. Neste contexto, destaque igualmente para a utilização do compressor da Samsung, com tecnologia Digital Inverter Boost, que mantém a temperatura desejada ao mesmo tempo que otimiza o consumo energético.

Controlo remoto SolarCell

Enquanto parte integrante do seu compromisso ambiental, a Samsung introduziu o controlo remoto SolarCell na sua linha de equipamentos de ar condicionado residenciais, tendo em vista a redução do impacto ambiental provocado por pilhas descartáveis.

Incluído com as unidades interiores WindFree Elite e WindFree 1.0, o SolarCell foi desenvolvido para se focar em detalhes como o carregamento inovador, o design compacto ou a facilidade de utilização, mas são as suas características ecológicas que verdadeiramente o diferenciam – desde logo, porque dispensa o recurso a pilhas: um painel solar integrado na parte traseira do controlo remoto permite o carregamento através da exposição à luz natural ou artificial.

Uma única bateria totalmente carregada pode durar até dois anos, o que a torna numa alternativa económica às pilhas descartáveis e num acessório sustentável.

Marca de confiança

Também devido às preocupações ecológicas que manifesta no desenvolvimento dos seus produtos, a Samsung foi eleita Marca de Confiança 2023 na categoria de "Ar Condicionado". Trata-se da primeira vez que esta categoria foi introduzida no inquérito geral, sendo que apenas em 2010 a categoria "Equipamentos de Climatização" integrou a vertente "Marca de Confiança Ambiente".

A Samsung foi a marca mais votada como Marca de Confiança 2023, com 4 pontos percentuais de diferença do 2.º classificado. Um dos aspetos do estudo é o facto de se basear numa pergunta aberta, sem sugestão de resposta, o que confere uma força substancial a este resultado, já que o mesmo resulta da espontaneidade dos consumidores.