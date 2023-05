Airfree previne e alivia alergias

No campo do tratamento do ar dos espaços internos há uma marca que inova, constantemente, na pesquisa e desenvolvimento de produtos que representam soluções para casas e escritórios mais saudáveis. Próximo de assinalar o seu 20º aniversário, a Airfree, líder nacional na purificacão do ar dos ambientes internos, trabalha para a maior segurança nesses espaços fechados, tratando o ar que aí se respira.

Com as suas linhas de aparelhos, domésticos e corporativos, assume papel de relevo ao diminuir os microrganismos do ar, como vírus, bactérias e fungos. Certificados, estes aparelhos representam maior qualidade de vida e proteção para a saúde, sendo atualmente exportados para mais de 60 países.

Número de pessoas alérgicas aumenta

O número de pessoas alérgicas, incluindo crianças, está a aumentar no país, como resultado de fatores ambientais, mas também genéticos. E quem sofre de rinite ou asma sente maior desconforto na primavera e verão devido aos agentes sazonais, designadamente os pólenes, que trazem obstrução nasal, espirros consecutivos e irritação da garganta e olhos, sintomas bem incómodos.

Por isso, a Airfree coloca o seu grande foco em "cumprir as diretivas que mais importam ao consumidor: eficácia comprovada, qualidade de vida e excelência no atendimento."

As palavras são do CEO da empresa, Carlos Matias, e também "o pai" da tecnologia de ponta que preside aos aparelhos da marca.

Marca sustentável e eco-friendly

Trata-se da tecnologia TSS (Sistema de Esterilização Termodinâmica) para a eliminação silenciosa, e sem a utilização de filtros, dos microrganismos do ar nos espaços fechados.

Através desse sistema patenteado os aparelhos Airfree aquecem o ar a altas temperaturas no seu interior, até que 99,99% dos vírus, bactérias e fungos sejam destruídos e o ar retorne limpo ao ambiente, num processo seguro, silencioso e económico. E, já que dispensam filtros, também não necessitam de manutenção, sendo sustentáveis e eco-friendly.

Os preços variam entre os 99 e os 299 euros para os modelos domésticos, a que recentemente se juntou o inovador Lamp, purificador de ar com luminária. A marca também tem uma linha de âmbito corporativo, designadamente para áreas comerciais, industriais e públicas.

Campanha até 31 de maio

Este ano, a Airfree prolongou a sua campanha que homenageia as mães, estendendo-a por todo o mês de maio, de forma a permitir que o maior número de famílias possam beneficiar da compra ou oferta de um purificador de ar para as dependências das suas casas, designadamente quartos de dormir.

Assim, até dia 31 de maio esta campanha tem especiais descontos, na ordem dos 30%, em quatro dos modelos domésticos Airfree de elegantes designs: o T, o Lamp, o Lotus e o P100, quando adquiridos através do site