À procura do conforto perdido

Se a humidade é o problema maior das casas portuguesas durante o inverno, devido à tendência desta estação para o tempo frio e chuvoso, a resistência ao calor torna-se, à chegada do verão, o grande desafio das habitações em Portugal. Em ambos os casos, o efeito do desconforto térmico tem como causa estrutural a fraca qualidade de construção e de isolamento térmico das casas em geral, nomeadamente ao nível das janelas, fruto da existência ainda massiva de construções muito antigas.

Essa noção de que os meses mais quentes também afetam o conforto térmico das habitações levou a Velux, marca líder em janelas desenhadas estritamente para telhado, a preparar soluções de longo prazo que permitam transformar as divisões das casas, associando luminosidade e conforto. Através de uma vasta gama de produtos e serviços que casam funcionalidade e design, a Velux trabalha diariamente para atingir esse objetivo, melhorando a qualidade de vida no interior das casas.



Sótãos amenos

Uma condição inegociável para melhorar a (pobre) eficiência energética das habitações em Portugal passa por intervir ao nível das janelas, no tipo de isolamento e no que leva a gastar menos energia no futuro, para garantir conforto térmico. No caso da Velux, esse objetivo é prosseguido em toda a família de produtos da marca. O trabalho deste fabricante de janelas de telhado acaba também por desconstruir alguns mitos associados a espaços interiores tradicionalmente pouco valorizados, como sejam os sótãos.

Para provar que estes espaços não são sinónimos de "saunas" inabitáveis no verão, os estores exteriores Velux aparecem como solução de proteção eficaz contra as altas temperaturas – detêm até 96% do calor ao impedir os raios solares de chegarem ao vidro da janela, prevenindo os efeitos do sobreaquecimento. Disponíveis nas versões elétrica e solar, estes estores protegem o interior da casa no verão, dia e noite, sem desperdiçar energia.



O que é natural é bom

O conceito de pensar o amanhã está sempre presente na oferta da Velux, que aposta na adoção de soluções para as casas que permitam privilegiar a luz e a ventilação naturais, com todas as vantagens a longo prazo associadas em termos de luminosidade, conforto térmico e sustentabilidade. Ferramentas cruciais para chamar a luz do dia e o ar fresco ao interior das divisões, as janelas de telhado e claraboias Velux surgem como veículos para a melhoria do ritmo circadiano dos seus clientes, sabendo-se que o ritmo natural do corpo regula as principais atividades e processos biológicos. Uma abordagem holística ao bem-estar das pessoas.



Soluções eficazes e sustentáveis

A Velux também oferece soluções tecnológicas inteligentes que, escolhidas de acordo com as necessidades dos habitantes da casa, e bem instaladas, concorrem para a melhoria da qualidade de vida daqueles. É o caso da aplicação Velux Active – que pode ser controlada por voz e permite monitorizar todos os equipamentos da marca, como janelas de telhado, cortinas e estores. Associado ao sistema Velux Active existe ainda o dispositivo Netatmo, que utiliza um conjunto de sensores para medir a humidade, a temperatura e o dióxido de carbono em casa.