Tecniclima: uma referência no setor

A Tecniclima é uma uma empresa de serviços na área da climatização e ambiente, com as competências adequadas para assegurar aos seus clientes um serviço de elevada qualidade. Criada há 37 anos, a empresa dedica-se de modo transversal a todas as áreas de negócio no setor do ar condicionado, aquecimento, ventilação e ambiente passando por áreas tão distintas como: conceção e projeto; instalação de equipamentos e sistemas; manutenção e assistência técnica; higiene ambiental e qualidade do ar interior; distribuição dos equipamentos; consultadoria em eficiência energética e qualidade do ar interior; e comunicação.

Num mercado de grande concorrência, o que distingue a Tecniclima "é a exigência!" "Temos na nossa empresa clientes exigentes, que valorizam a competência, exigem qualidade, prazos rigorosos, numa relação de confiança e respeito mútuo. Têm orgulho em referir que trabalham connosco", assegura Mário Fernandes de Carvalho, diretor-geral, fundador e CEO da Tecniclima, prosseguindo: "Os nossos clientes preocupam-se com o bom resultado dos seus investimentos. Investimos na estabilidade, na formação dos nossos recursos e na credenciação dos nossos técnicos. Na Tecniclima, a antiguidade média dos nossos trabalhadores é de 18 anos."

Com consciência que este tipo de clientes não é fácil de conquistar, a Tecniclima demonstra diariamente que é o parceiro "que querem ter". "Contam com um atendimento e serviço de excelência, incluindo um competente serviço pós-venda."

Mário Fernandes de Carvalho garante também que a dimensão tecnológica da sua empresa "está adequada para trabalhar com este perfil de clientes" e a equipa "altamente comprometida com o projeto, de forma a garantir um trabalho de excelência". "A nossa melhor publicidade é a opinião dos nossos clientes!", sublinha.

Mercado em crescimento

O negócio corre bem, por isso existem motivos para otimismo. Até porque, conta o responsável da Tecniclima, "este ano o mercado cresceu!"

No setor doméstico – explica o responsável da Tecniclima –, o Programa do Fundo Ambiental foi um importante impulsionador das vendas. Quanto ao setor comercial e industrial, o crescimento terá sido mais variável, dependendo da política de investimentos adotada. "Herdámos muitas falências e desinvestimento, mas também fizemos novos clientes", refere.

Em relação aos desafios para o futuro da Tecniclima, passam por "manter o rumo, baseado na competência, responsabilidade e fiabilidade!" É esta a estratégia que garante à empresa "a solidez e eficácia por todos reconhecida" e que faz acreditar no futuro com "objetividade e tranquilidade". "Estamos conscientes dos novos desafios, mas sentimo-nos preparados e motivados, transmitindo essa confiança aos nossos clientes."