Tecniclima, ao serviço da climatização e do ambiente

Fundada há 37 anos, como empresa de projetos, a Tecniclima cresceu e diversificou os seus serviços. Dedicada a todas as áreas de negócios no setor do ar condicionado, aquecimento, ventilação e ambiente, cobre áreas tão diversas como a conceção e projeto, instalação de equipamentos e sistemas, manutenção e assistência técnica, higiene ambiental, eficiência energética e qualidade do ar interior.

“Vendemos soluções completas, não só equipamento”

Para garantir aos seus clientes um serviço da mais elevada qualidade, a Tecniclima aposta em soluções completas e personalizadas. “Privilegiamos a relação com o cliente e a eficiência de todos os serviços que prestamos. Sabemos que não podemos falhar. Propomos a solução desde a conceção e projeto até à instalação e manutenção de todos os sistemas necessários”, sublinha Mário Fernandes de Carvalho, fundador e CEO da Tecniclima. Complementarmente, a empresa também assegura a distribuição de equipamentos essenciais ao setor.

Serviços da Tecniclima 1. Estudo e projeto

2. Comissionamento

3. Qualidade doar interior

4. Assistência técnica

5. Manutenção preventiva certificada

6. Ventilação de cozinhas industriais

7. Instalações domésticas

8. Empreitadas com projeto de execução

Aposta na qualidade do ar

Um dos aspetos mais relevantes para definir a qualidade de um edifício é o ar que nele se respira, o qual impacta diretamente na saúde dos que nele vivem, trabalham ou que o frequentam. Neste sentido, a climatização deve ter em conta o conforto de um sistema de ar condicionado que aquece e arrefece o ar, mas também os benefícios da ventilação e da renovação do ar para impedir que o ar circulante seja sempre o mesmo e promover a diluição dos contaminantes presentes.

Na Tecniclima, não há casos iguais. A área de projeto é onde tudo começa, de modo a analisar as necessidades específicas de cada cliente e estudar a forma mais apropriada para as resolver.

Em Portugal, na opinião de Mário Fernandes de Carvalho, ainda há caminho a percorrer: “Esquecem-se aspetos importantes para se conseguir um melhor preço. Esse não pode ser o caminho. Para prevenir que a poluição interna dos edifícios afete a saúde dos seus ocupantes, há que fazer cumprir a regulamentação existente e atualizar a mesma para que se ajuste às necessidades reais. Estamos certos de que esta problemática será uma das questões mais dominantes neste século.”

37 anos a criar (ainda mais) ambiente

Atenta às crescentes preocupações e exigências ambientais, a Tecniclima continua a investir na qualidade, responsabilidade e competência. Faz parte da estratégia e do modus operandi da empresa garantir a defesa do investimento dos seus clientes e amplificar o seu compromisso com o meio ambiente. Ou não se tratasse de uma empresa de serviços que está realmente ao serviço da climatização e do ambiente.