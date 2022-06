Na proteção da saúde: tratar do ar é preciso

A marca nacional que é “alérgica a alergias” trabalha para a maior segurança nos ambientes internos, tratando o ar e assim aliviando e prevenindo os problemas respiratórios e o desconforto dos alérgicos na primavera e verão, por vezes potenciado por constipações e gripes.

De facto, quem sofre de rinite ou asma sentirá nestas estações um maior desconforto, causado pelos agentes sazonais, designadamente os pólenes, que circulam no ar em maior quantidade.

Também conhecida como “febre dos fenos”, a rinite alérgica causa obstrução nasal, espirros consecutivos e, por vezes, irritação da garganta e olhos. E, juntando às alergias respiratórias os riscos inerentes ao quadro atual de tempos endémicos, há maior necessidade de tratar o ar, para evitar a contaminação cruzada, sobretudo em habitações e empresas onde convivem várias pessoas.

Tecnologia de topo e design exclusivo

A nacional Airfree, com a sua tecnologia TSS (Sistema de Esterilização Termodinâmica), exclusiva e patenteada, é líder no tratamento do ar dos espaços internos, destruindo 99,99% dos microrganismos do ar, a exemplo de vírus, bactérias e fungos. Os aparelhos são silenciosos e não necessitam de manutenção, porque não existem filtros ou outras componentes para trocar.

Os modelos domésticos têm diferentes capacidades, conforme o número de m2 das divisões onde se coloquem. Todos apresentam atraente design, que se enquadra em qualquer tipo de decoração contemporânea, com destaque para dois modelos diferenciados: o Tulip, que se inspira na flor do mesmo nome e incorpora um sensor tátil de controlo de cores/intensidade da luz; e o Lotus que, inspirado no Templo Lótus, na Índia, tem o design de uma flor-de-lótus estilizada, abre “as pétalas” e deixa fluir, no ambiente, luzes multicoloridas que podem alternar, de forma suave.

De Portugal para o mundo A história da marca começou com a preocupação de um pai para com o seu filho, que sofria de frequentes crises alérgicas. Com anos de experiência na criação d produtos, Carlos Matias desenvolveu uma solução inovadora, de enormes benefícios para a saúde, ao eliminar os alérgenos responsáveis pelas alergias respiratórias.



Hoje, além dos aparelhos da Linha Doméstica, a Airfree ter reforçado presença em espaços públicos através da sua Linha Industrial, os WM de colocação na parede e destinados a hotéis, escolas, infantários, hospitais, consultórios médicos, elevadores, e não só. Desta linha em constante expansão serão lançados a breve prazo novos modelos, também na opção stand alone.



Entretanto, novas Certificações para os Sistemas de Gestão Ambiental e de Qualidade foram atribuídos ou confirmados a esta marca que é hoje uma referência de qualidade em saúde e bem-estar, exportando os seus aparelhos para mais de 60 países, um pouco por todo o mundo.

A Linha Doméstica Airfree está disponível através do site da empresa, em farmácias e grandes superfícies, e nas lojas Worten, Auchan e El Corte Inglés, entre outras.



Linha de atendimento ao Cliente: 213 156 222; sales@airfree.com