Mitsubishi Electric, muito mais do que apenas um ar condicionado

Líder mundial no setor da climatização para ambientes residenciais, instalações comerciais ou de serviços, a Mitsubishi Electric é uma marca de renome mundial há mais de um século. Graças ao investimento na mais avançada tecnologia, inovação, fiabilidade, manutenção, eficiência energética e sustentabilidade adjetivam o seu sucesso.

Mudar para melhor

Há muito que os sistemas de climatização da Mitsubishi Electric passaram a fronteira de satisfazer apenas as necessidades sazonais. Atenta às necessidades dos consumidores e consciente dos novos desafios ambientais (redesenhados pelas alterações climáticas, pela pandemia e por acontecimentos como as poeiras provenientes do Saara), a insígnia alargou a sua promessa. E cumpriu-a. São muitos os motivos para dizer: é tempo de ar condicionado Mitsubishi Electric o ano inteiro.

• Mais conforto

Em qualquer estação do ano e em qualquer tipo de espaço, seja de habitação, trabalho ou de lazer, os sistemas de climatização Mitsubishi Electric primam pelo conforto e cuidado até ao último detalhe.

• Mais qualidade do ar

As valências do ar condicionado relacionadas com a proteção e segurança ganham novo ímpeto, acrescentando ao conforto a qualidade do ar interior, através dos sistemas de filtragem que integram os equipamentos da marca. Além dos filtros purificadores e dos filtros desodorizantes, o sistema de filtragem com a revolucionária tecnologia Plasma Quad (Plus, Connect ou Protect), único no mercado, é implacável na eliminação dos seis principais poluentes existentes no interior: vírus, bactérias, alérgenos (pelo de gato, ácaros), bolor, poeiras e micropartículas PM 2,5, inibindo até 99,8% o coronavírus SARS-CoV-2.

• Mais económico

Tecnologias inovadoras garantem o máximo conforto com um consumo mínimo de energia.

• Mais amigo do ambiente

Ao trabalhar para alcançar a máxima rentabilidade e reduzir continuamente as necessidades energéticas, o ar condicionado da Mitsubishi Electric promove a proteção do meio ambiente.

• Mais vida útil

A criação de produtos de vanguarda submetidos a rigorosas provas é garantia de longevidade com perfeito funcionamento.

• Mais silencioso

Os equipamentos desta gama apresentam os desempenhos mais silenciosos do mercado.

• Mais design e adaptabilidade

Além do design atrativo, existem inúmeras soluções para instalação na parede, no chão ou no tecto, incluindo modelos encastráveis, para uma perfeita integração com qualquer tipo de decoração.

Mitsubishi Electric é muito mais do que apenas um ar condicionado. É uma lufada de “novos ares” quando o tema é conforto, proteção da saúde, poupança e redução da pegada ecológica. O ano inteiro.

Mitsubichi Electric Ar fresco, limpo e saudável para cuidar da sua saúde:

• Reduz sintomas de alergia e asma;

• Reduz o stress e a ansiedade;

• Influencia a qualidade do sono;

• Favorece o sistema imunitário;

• Promove um melhor funcionamento do organismo.