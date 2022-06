Daikin, na linha da frente da climatização

Com mais de nove décadas de experiência e na linha da frente da tecnologia, a Daikin continua a conceber soluções pioneiras relacionadas com o ar com que vivemos, não só em termos do máximo conforto térmico para os clientes como em relação à sua saúde, bem-estar e à proteção do ambiente. A premiada Stylish, a inovadora Emura III e a revolucionária Multi+ fazem prova disso mesmo.

Entre na zona de conforto do Daikin Stylish

O ar condicionado Daikin Stylish volta a ser eleito produto do ano pelo segundo ano consecutivo, um reconhecimento claro da sua qualidade por parte dos consumidores. E não é por acaso.

Excelência em todas as frentes

A tecnologia de ponta - que inclui sensores térmicos inteligentes, sistema de purificação de ar e vários filtros, incluindo um filtro desodorizante - combina o máximo conforto com uma eficiência de topo que se traduz na poupança energética, e consequente redução na fatura de energia e no impacto ambiental.

Ao funcionamento silencioso e ao controlo inteligente através de smartphone ou tablet a partir de qualquer local vem somar-se um design compacto e disponível em quatro cores que harmoniza com qualquer decoração.

A forma segue a função com Daikin Emura III

Ícone do ar condicionado contemporâneo, o Daikin Emura de terceira geração é a grande novidade da marca a nível de unidades murais. Recém-chegado ao mercado (abril de 2022), a já notória procura vem confirmar o seu sucesso.

O design e o conforto falam por si

Visualmente elegante, com linhas curvas e excelentes acabamentos, é ultrassilencioso e tem controlo inteligente a partir de qualquer lugar, a qualquer momento.

Qualidade do ar é saúde no lar

Com uma tecnologia mais avançada do que a dos modelos anteriores, esta versão garante uma eficiência de topo graças à Bluevolution, que reduz o impacto ambiental, ao efeito Coanda para uma climatização sem correntes de ar e aos filtros de purificação do ar, como o Flash Streamer, que, além de remover odores incómodos, destrói os alérgenos.

Preparado para o futuro Multi+?



A tão aguardada inovação da gama Split da Daikin vai ser lançada no próximo mês de junho. Agora, com a Daikin Multi+ é possível ter ar condicionado, aquecimento e água quente sanitária (AQS) através de um único sistema.

Só tem vantagens Esta solução, ideal para casas novas ou para as que precisam de ser renovadas, permite ligar até três unidades interiores de ar condicionado e um depósito de água quente (90 ou 120 litros) a uma unidade exterior. Todas as unidades comunicam entre si e podem ser controladas à distância através da app Onecta. Com uma unidade exterior de dimensões compactas adaptável a pequenas varandas e um depósito com menos de 60 cm de profundidade, de fácil instalação em armários de cozinha ou na parede, Multi+ também foi pensada para apartamentos T1 ou T2.

Daikin Multi+ O futuro é três em um. Conforto elevado ao cubo com a melhor tecnologia. Menos consumo de energia e mais economia desde o primeiro dia.

Encontr a solução de climatização à sua medida em www.daikin.pt.