Conforto, saúde e ambiente de mãos dadas

Sendo a climatização uma parte essencial e determinante na nossa qualidade de vida, crucial não só em termos de conforto térmico como relativamente à qualidade do ar nos espaços interiores, a incansável evolução das tecnologias no setor visa oferecer as melhores condições de trabalho e de descanso às pessoas.

Nuno Roque, secretário-geral da APIRAC – Associação Portuguesa das Empresas dos Sectores Térmico, Energético, Electrónico e do Ambiente, reitera a importância da climatização, referindo que “cerca de 80% do nosso tempo de vida é passado em espaços fechados nos quais o contágio de elementos patogénicos transmissíveis pelo ar é cerca de 20 vezes mais provável do que no exterior”. Para evitar que qualquer poluente penetre nos espaços ou para o anular ou expulsar rapidamente para o exterior, Nuno Roque defende que “a ventilação e extração do ar do espaço em causa será um dos métodos mais eficazes e mais económicos. Assim, a prática da introdução de ar exterior por sistemas de ventilação/extração em todos os edifícios, seja natural ou forçada, além de obrigatória, é fundamental para a saúde, bem-estar e segurança dos seus ocupantes ou utilizadores.”

Nas páginas que se seguem vai poder confirmar como as marcas têm vindo a inovar com equipamentos pioneiros, como os serviços já oferecem soluções completas e personalizadas e como cada um de nós pode fazer a sua parte ao usar o ar condicionado de forma mais eficiente durante o verão, gastando menos.

Crise pandémica, alterações climáticas e a guerra na Ucrânia

A rápida evolução tecnológica neste setor também veio responder às preocupações levantadas pela crise pandémica, na qual a climatização e a renovação do ar em espaços interiores são das principais medidas de proteção, e aos desafios despertados pelas alterações climáticas. “O controlo das emissões e as exigências para o desempenho energético colocaram este setor a uma qualificação nunca vista, no plano das soluções técnicas, dos profissionais e das empresas”, sublinha o secretário-geral da APIRAC. Agora já não vale tudo. Segundo Nuno Roque, “a monitorização eficaz das emissões de gases fluorados com efeito de estufa é fundamental para a prossecução de metas de redução de emissões e para a avaliação do impacto das medidas implementadas. O não cumprimento das obrigações por parte do comprador ou comercializador está sujeito ao regime de sanções previsto na lei”.

Quanto às implicações da guerra na Ucrânia, o mesmo refere que, se por um lado, pode levar ao encarecimento de materiais e transportes e à escassez de componentes, por outro, veio evidenciar os benefícios da tecnologia das bombas de calor, que utilizam eletricidade em vez de gás e são altamente eficientes, tendo-se tornado uma ferramenta crucial no esforço europeu para cortar a sua dependência com o gás russo. Não restam dúvidas acerca das vantagens dos sistemas de climatização, em termos de conforto, qualidade do ar e eficiência energética. As marcas, os serviços e os peritos do setor tudo estão a fazer para que cada vez mais pessoas tenham acesso a uma vida melhor.

APIRAC - Associação Portuguesa das Empresas dos Sectores Térmico, Energético, Electrónico e do Ambiente é uma associação patronal, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a adequada estruturação e desenvolvimento do setor do frio e da climatização em Portugal. A associação congrega toda a cadeia de negócio do setor: projeto e consultoria; fabrico; importação e distribuição de equipamentos e componentes; instalação, manutenção, assistência técnica; qualidade do ar interior; e gestão técnica centralizada.