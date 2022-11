Airfree…17 anos a purificar o ar, de Portugal para o mundo

A Airfree acaba de celebrar o seu 17.º aniversário. O que começou por ser uma empresa familiar acabaria por se revelar um sucesso sem fronteiras, ajudando milhões de pessoas um pouco por todo o mundo no alívio dos problemas respiratórios.

A marca resulta da preocupação de Carlos Matias para com os problemas respiratórios de um dos filhos, causados pelos microrganismos dos ambientes internos. Com o objetivo de ajudar o filho, Carlos Matias, que então já contava com anos de experiência na criação de produtos, desenvolveu uma solução inovadora, de enormes benefícios para a saúde e o bem-estar.

Tecnologia sem filtros, elimina vírus em vez de apenas os reter

Estava-se em 2004 e nascia o protótipo de um aparelho que eliminava os alérgenos responsáveis pelas alergias respiratórias, com o início da tecnologia TSS (Sistema de Esterilização Termodinâmica) para a esterilização silenciosa de 99,99% dos alérgenos do ar, tais como vírus, bactérias, fungos e pólenes, entre outros.

O processo de purificação faz-se pela passagem do ar contaminado através de um núcleo cerâmico a temperatura elevada no interior do equipamento (mas sem aumentar a temperatura exterior), que destrói esses microrganismos, retornando o ar limpo ao exterior. Refira-se que os aparelhos são ecofriendly, pois não utilizam filtros ou outros materiais descartáveis, dispensando manutenção.



Lamp: a purificação iluminada

Neste trimestre, a marca surpreende com uma novidade que confirma a trajetória inspirada da vasta equipa Airfree: o Lamp. A lançar no mercado português em dezembro, este modelo inovador tem a dupla função de purificar o ar e iluminar o ambiente em que se insere, valorizando a decoração dos espaços pelo seu atraente design.

O Lamp tem quatro intensidades de iluminação e funções dirigidas por controlo remoto ou app. O aparelho vem complementar uma vasta gama de modelos domésticos e corporativos, de diferentes capacidades e design para a casa e escritório, hotéis, escolas e infantários, hospitais, consultórios médicos, elevadores, entre outros.

Sempre a investir em tecnologia, a Airfree está a preparar novos produtos também para exportação nos próximos dois anos, realçando a sua vocação, de Portugal para o mundo, ao serviço da saúde e da qualidade de vida.

Uma semana de Black Friday!

Este ano, a Campanha Airfree para a Black Friday assinala-se ao longo desta semana, de 21 a 28 de novembro. E são de aproveitar os preços atrativos que a marca nacional de purificadores de ar oferece, tanto no seu site, como nos pontos de venda aderentes (Worten, Auchan, Fnac e El Corte Inglés), em três modelos da sua gama doméstica: o P100, o P3000 e o belíssimo Lotus!

São oito dias de significativa baixa de preços (até 45% de desconto), com a oportunidade de adquirir um aparelho indispensável à saúde e ao bem-estar em casa, ou também antecipar a compra de um excelente presente de Natal.

Contactos para informações:

Linha de Atendimento ao Cliente: Telefone: 21 315 62 22; sales@airfree.com

www.facebook.com/AirfreePortugal / www.instagram.com/airfree_pt