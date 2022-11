A manutenção do ar condicionado é essencial

Ter um bom aparelho de ar condicionado faz toda a diferença, e agora que o tempo arrefeceu permite-nos estar mais quentes e confortáveis nas nossas casas. No entanto, estes aparelhos requerem manutenção e existem cuidados a ter que são obrigatórios.

Há cuidados que podemos ser nós consumidores a ter. Por exemplo, agora no outono, período em que se vai começar a usufruir mais deste equipamento, é essencial limpar os filtros. E é simples: basta abrir a parte da frente do aparelho e retirar os filtros que se encontram acessíveis. Muitos destes filtros podem ser aspirados e lavados (deve ler o manual que acompanha o ar condicionado e limpar de acordo com as instruções do fabricante). Depois de secos, volte a colocá-los. Para saber tudo sobre a limpeza dos filtros interiores dos ares condicionados deve aceder aqui.

Trabalho exclusivo para profissionais do ramo

Por outro lado, existe manutenção dos aparelhos de ar condicionado que deve ser feita exclusivamente por profissionais. Na supracitada página, a DECO PROTESTE aconselha esta intervenção, pelo menos, a cada dois anos. E deixa o contacto das empresas certificadas – que estão no site da Agência Portuguesa do Ambiente – para que verifique todos os aparelhos e faça a manutenção necessária.