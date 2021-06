Tecniclima: oferta de climatização end-to-end

Com presença no mercado há já 35 anos, a Tecniclima desenvolve uma estratégia comercial cujo objetivo central passa por "oferecer soluções globais aos clientes", conforme explica Mário Fernandes de Carvalho, diretor-geral e sócio-gerente da marca. "A nossa mais-valia é podermos assegurar todo o serviço, desde a conceção e projeto à instalação dos sistemas, e, posteriormente, todo o serviço pós-venda", adianta ainda assegurando que a Tecniclima procura "servir o cliente e assumir toda a responsabilidade pelo bom desempenho do seu projeto".

A empresa conta uma "oferta completa" ao nível da climatização, seja ela "residencial, comercial, industrial" ou em termos dos diferentes serviços. Na realidade, estes últimos "vão desde a consultoria e projeto, instalação de todo o tipo de sistemas, manutenção preventiva até à assistência técnica", segundo refere Mário Fernandes de Carvalho.

Entre os diferentes produtos que comercializam, o responsável da Tecniclima dá especial enfoque aos módulos MKC K-ACUV e MKC KX-UV+H13, tendo em conta o período de pandemia que vivemos: "Nas instalações de ar condicionado existentes nem sempre é possível evitar a recirculação. Este sistema ajuda a purificar o ar dentro dos espaços climatizados, filtrando partículas e agentes patogénicos, desinfetando o ar com luz UV-C."

Nos sistemas centralizados, como os utilizados na generalidade dos locais de comércio, serviços e restauração, o MKC K-ACUV "é um módulo de filtragem de ar próprio para ser instalado nas condutas de recirculação, mantendo o sistema de ar condicionado mais limpo" o que acaba por ajudar "a minimizar contágios e alergias". Nos locais onde não é possível garantir a renovação de ar adequada e onde os sistemas instalados não permitam uma filtragem de ar eficiente, caso dos equipamentos domésticos e comerciais, "pode ser necessário utilizar purificadores de ar", sublinha ainda Mário Fernandes de Carvalho. Note-se que um purificador de ar é particularmente importante "quando outras medidas para melhorar a qualidade do ar interior se revelam insuficientes".



Para estes casos, o purificador de ar com higienização MKC K-UV+H13 tem a capacidade de desinfeção, associa vários estágios de filtragem de ar, incluindo um filtro HEPA, um filtro de carvão ativado e um módulo de luz ultravioleta UV-C, pelo que "é um equipamento adequado quando se pretende purificar o ar interior com esterilização".



Em termos futuros, o responsável máximo da Tecniclima explica que a estratégia da empresa passa por continuar "a desenvolver aptidões e competências, a desenvolver novos produtos e novas soluções". Por outro lado, importa ainda "dar, a todo o tempo, a resposta certa às necessidades de um mercado cada vez mais informado e exigente".

Associados há mais de 28 anos à CLIMA PORTUGAL, a Tecniclima colabora "ativamente na pesquisa e testagem de soluções inovadoras que permitam oferecer ao mercado as respostas adequadas". Assim sendo, Mário Fernandes de Carvalho fala numa estratégia de continuidade: "Consolidar o que vamos fazendo ao longo dos anos, mantendo a confiança dos nossos clientes."

Eficiência na manutenção da temperatura



Quando partimos para a escolha de um equipamento de climatização, uma das perguntas que se impõem é "qual a melhor opção para manter a temperatura ideal no meu espaço?" Mário Fernandes de Carvalho, diretor-geral e sócio-gerente da Tecniclima, explica que "todos os sistemas devem ser bem selecionados, bem instalados e bem utilizados". Ainda assim não deixa de referir que "um sistema de ar condicionado, bomba de calor, é quase sempre o sistema mais eficiente, quer para o arrefecimento quer para o aquecimento". Este responsável lembra que se deverá ter ainda em conta "a eficiência de cada equipamento" já que "uma melhor classe energética reduz o consumo de energia durante o funcionamento".