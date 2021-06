Sistemas de climatização: confortáveis e mais económicos

Dizem os especialistas na área da meteorologia que o próximo verão será mais quente do que o normal em todo o Sul da Europa. Para os meses de junho, julho e agosto espera-se uma vaga de calor, consequência do aquecimento global, que, em Portugal, pode levar os termómetros a bater nos 40° durante vários dias seguidos. A juntar a esta realidade, temos também o facto de as casas terem deixado de ser apenas o local onde vivemos, para se transformarem em verdadeiros escritórios, ginásios, restaurantes e tudo o mais de que necessitemos no meio desta pandemia.

Contas feitas, uma boa climatização tornou-se, hoje mais do que nunca, a chave, não só para uma primavera e verão mais confortáveis, mas também para dias de trabalho mais agradáveis e noites mais descansadas. O conforto térmico saltou para o topo das prioridades de muitos portugueses, assumindo-se como uma característica essencial ao bem-estar da família e uma regra fundamental para a produtividade de quem trabalha no mesmo sítio onde vive.

Na realidade, o desconforto térmico é uma das maiores razões para que todos nós nos sintamos mal num dado espaço, seja ele o local de trabalho ou a sala de casa. Por isso mesmo, torna-se essencial ter um ambiente climatizado que evite grandes variações de temperatura durante o dia. Desta forma, é possível proporcionar um ambiente agradável aos colaboradores ou garantir esse mesmo ambiente nas nossas casas, aumentando a produtividade e melhorando as horas de descanso.

Saber escolher é fundamental

Por tudo isto, saber escolher um bom sistema de climatização, adequado às nossas necessidades, é uma preocupação cada vez mais frequente das famílias. Conforto e economia direcionam as escolhas. E se, até ao momento, tem sido no aquecimento que o maior investimento foi feito pelas famílias portuguesas – sendo responsável por 22% do consumo de energia –, começa agora a perceber-se um maior interesse também pela área do arrefecimento.

Mas, para que se possa assegurar a existência de um bom projeto de climatização, é preciso analisar todas as características do espaço onde a solução vai ser implementada, como tamanho e localização, por exemplo. Não menos importante é o facto de a climatização de um espaço ajudar na melhoria da saúde dos seus frequentadores já que o controlo da temperatura e da humidade do ar contribuem para eliminar ou diminuir doenças respiratórias, por exemplo. No entanto, para que isso seja uma realidade, os filtros do ar devem estar limpos e com a manutenção em dia pelo que o serviço pós-venda tem aqui um papel determinante.