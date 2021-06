Pandemia reforça importância da climatização

Pouco mais de um ano passado sobre o início da pandemia de covid-19, uma coisa é certa: os sistemas de climatização ganharam importância redobrada e são aposta forte das famílias. Como se tem comprovado, o contágio nos espaços fechados é cerca de 20 vezes mais provável do que no exterior. Por outro lado, sabemos também que passamos cerca de 80% do nosso tempo de vida em espaços fechados, sejam eles as nossas casas, o nosso local de trabalho, um cinema, teatro ou discoteca e, até mesmo, o local onde praticamos desporto.

E, numa altura em que os elementos da família passam tanto tempo entre quatro paredes, é ainda mais importante manter um ambiente doméstico limpo com ar puro, especialmente em lares com pessoas de risco. Beatriz Cunha, Air Solutions Marketing manager da LG Portugal, considera que "o mesmo se aplica a espaços como escolas e hospitais, onde se reúnem pessoas habitualmente mais vulneráveis, sendo também adequado para escritórios e lojas de retalho, locais de grande movimento".

Na verdade, neste contexto, é fundamental controlar a renovação de ar nos espaços fechados, principalmente quando há ocupação significativa nos locais. Nos sistemas novos, deverá ser acautelada uma boa renovação de ar e nos sistemas existentes, há muita coisa a fazer. Mário Fernandes de Carvalho, diretor-geral e sócio-gerente da Tecniclima, lembra que a maior parte dos sistemas de climatização instalados em Portugal recorrem à recirculação de grande parte do ar. Ora, no atual contexto de pandemia, em que as infeções cruzadas podem acontecer com mais facilidade, "é altamente recomendado arejar os locais, renovando o ar, e evitando a recirculação do ar nas unidades de climatização".



Caso a pandemia continue durante o verão, com altas temperaturas, é possível que algumas diretrizes nacionais sobre como operar os sistemas de ventilação sejam redefinidas. Se a recirculação do ar não for desejável, e não havendo alternativa, melhorar a filtragem dos sistemas é uma opção, instalando filtros mais eficientes associados a sistemas ultravioleta (UV). Um sistema de filtragem do ar com lâmpadas UV-C destrói bactérias e vírus, "no entanto, este tipo de sistema, para ser eficaz, requer ser estudado por profissionais".





Ideias para manter a sua casa fresca no verão que se aproxima: